Шевченко ще не знає, за якою схемою зіграє з Казахстаном у відборі на чемпіонат світу

Головний тренер збірної України обирає одну з двох перспективних тактик

Наставник національної збірної Андрій Шевченко ще не визначився, за якої схемою побудує гру у матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Казахстану. Головного болю тренеру додала травма Євгена Коноплянки. За відсутності дискваліфікованого Віталія Миколенка на лівому фланзі виявилися порожнеча. Не виключено, що її заповнить Олександр Зубков. Він уже грав на цій позиції в збірній. Тоді Марлоса можна перевести на правий фланг. Як вирішить тренер – побачимо 31 березня у грі. А напередодні він розповів про сподівання перед матчем.

«Ми до кожного суперника готуємося по-різному. На сьогоднішній момент ми випробували дві наші системи, які працюють. Будемо вибирати кращу, якщо побачимо, що команда її краще сприймає, – розповів Шевченко. – Збірна Казахстану – добре організована команда, яка завжди бореться до кінця. Вона грає другим номером. На нас чекає непростий матч, але перед нами стоїть завдання перемогти.

В групі не має значення з якою командою ти граєш. Це дуже короткий турнір. Завдання – потрапити на чемпіонат світу з першого місця або другого і через плей-офф. Яка б гра не була, з Казахстаном чи, – кожне очко важливо. Відповідальність за них однакова.

Матч Україна – Казахстан відбудеться 31 березня. Початок – о 21:45.







