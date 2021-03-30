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    «Челсі» і «Порту» зіграють чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів на нейтральному полі

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    &laquo;Порту&raquo; і &laquo;Челсі&raquo; виявлять переможця на нейтральному полі - «Челсі» і «Порту» зіграють чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів на нейтральному полі
    «Порту» і «Челсі» виявлять переможця на нейтральному полі
    Фото з відкритих джерел

    Команду прийме арена «Рамон Санчес Пісхуан» у Севільї

    Лондонський «Челсі» і «Порту» не зможуть прийняти матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів на своїх стадіонах. Пандемія коронавірусу не дозволяє їм отримати дозвіл від авіаслужб країн, які обмежили перельоти. У цій парі путівка в півфінал турніру буде розіграна в Іспанії.

    Як повідомляє прес-служба португальського клубу, обидва матчі між синіми і «драконами» пройдуть на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан», де домашні зустрічі проводить «Севілья». Перша гра, в якій номінальним господарем буде «Порту», відбудеться 7 квітня. Матч-відповідь пройде 13 квітня.

    На стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Челсі» в двох матчах переміг мадридський «Атлетіко» (1:0, 2:0). У свою чергу «Порту» сенсаційно вибив з турніру туринський «Ювентус» (2:1, 2:3 додатковий час). Вирішальний гол португальці провели на полі суперника ударом зі штрафного, де в «стінці» стояв, але відвернувся Кріштіану Роналду. Після цього в мережі його почали називати «боягузом».

    В 1/4 фіналу також зустрічаються: 6 квітня «Манчестер Сіті» - «Боруссія» Дортмунд, «Реал» - «Ліверпуль». 7 квітня «Баварія» - ПСЖ, «Порту» - «Челсі».

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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