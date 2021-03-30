Казахи втратили головну зірку перед матчем з Україною у відборі чемпіонату світу

Бахтіяр Занутдінов зазнав травми в матчі за московський ЦСКА і не допоможе збірній у Києві

В матчі проти збірної України 31 березня у відборі чемпіонату світу збірна Казахстану не зможе розраховувати на низку виконавців. Через травми не зможуть зіграти півзахисник команди з ОАЕ «Аль Айн» Бауыржан Исламхан та нападник московського ЦСКА Бехтіяр Зайнутдінов. Останній, що цікаво, знав, що не може вилетіти з командою до України, але лікарі московського клубу навіть не повідомили про це тренеру збірної Казахстану. Адже якщо клуб відпускає гравця, то діагноз йому вже ставлять у національній команді.

«Те, що його підозрюють у симуляції, звинувачують у відсутності патріотизму – це некоректно. Він наша зірка. Те, що ми не отримали даних від медичного штабу ЦСКА – це питання до клубу, з нашого боку ми все зробили», – розповів kazfootball.kz головний тренер казахів Талгат Байсуфінов.

Також не буде на полі «Олімпійського» захисника Дмитра Шомка та голкіпера Олександра Мокіна.

В українській команді, нагадаємо, травмовані Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Тарас Степаненко та Артем Беседін. А Віталій Миколенко не зіграє через вилучення в грі проти команди Фінляндії.