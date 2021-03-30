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    Степаненко повернувся до тренувань з «Шахтарем», «гірники» висмикнули воротаря з академії

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    Степаненко після відновлення зможе допомогти команді - Степаненко повернувся до тренувань з «Шахтарем», «гірники» висмикнули воротаря з академії
    Степаненко після відновлення зможе допомогти команді
    Фото shakhtar.com

    18-річний воротар Тимур Пузанков вражає високим зростом

    Поки футболісти збірної України готуються до матчу з Казахстаном у відборі чемпіонату світу 2022 року, провідні клуби обходяться без них і виконують свою програму. «Динамо» встигло провести контрольний матч з одноклубниками з Бухареста, а «Шахтар» нарешті дочекався повернення з лазарету Тараса Степаненка. Півзахисник був відсутній місяць, і за цей час «гірники» встигли вилетіти з Ліги Європи та збільшити відставання від киян у чемпіонаті до 7 очок.

    У тренуванні «Шахтаря» беруть участь 12 польових футболістів і 3 воротарі. В ролі третього голкіпера до тренування було залучено вихованця клубної Академії Тимура Пузанкова, зріст якого ледве не дотягує до двох метрів.

    Щодо Степаненка, то він хоч і бігав в загальній групі, проте для нього обрано послаблений режим тренувань.

    Наступний матч у чемпіонаті «Шахтар» проведе з «Ворсклою» 4 квітня.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Тарас Степаненко
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