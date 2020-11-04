Плавець Михайло Романчук встановив рекорд України на змаганнях в Угорщині

Загалом Михайло покращив три особистих досягнення

Український плавець Михайло Романчук став третім у шостому турі клубних змагань International Swimming League у Будапешті (Угорщина).

Українець, який представляє команду Aqua Centurions, фінішував третім на дистанції 400 м вільним стилем, встановивши новий рекорд України для 25-метрових басейнів – 3.39,63. Михайло на чотири сотих секунди покращив своє ж досягнення, встановлене на етапі Кубка світу в Токіо в жовтні 2016 року.

Першим на кролевій 400-метрівці в Будапешті став Данас Рапсіс із Литви з результатом 3.35,49, другим Фелікс Аубек з Австрії – 3.39,38.

Дуже близьким до національного рекорду Романчук був і на незвичній для себе дистанції 400 м комплексним плаванням. Він посів четверте місце з результатом 4.08,21, покращивши встановлений зовсім нещодавно, там же в Будапешті особистий рекорд (4.09,03). Щоб поліпшити національне досягнення, встановлене на Євро-2012 Максимом Шемберєвим, Михайлові забракло менше секунди. Наразі час Максима – 4.07,39 – залишається рекордним. Та чи надовго?

Зауважимо, що виграв 400-метрівку комплексом росіянин Максим Ступін. Його результат – 4.04,76.

Також Романчук в угорській столиці стартував на 200-метрівці комплексом. Там він став восьмим з особистим рекордом – 2.04,94. Попереднє, встановлене ще шість років тому в Заґребі досягнення Михайло покращив на 1,54 секунди.

Виступали в Угорщині ще два українських плавці. Андрій Говоров (Toronto Titans) на коронній 50-метрівці батерфляєм став п’ятим – 22,84 секунди. Переможцеві, угорцю Себастьянові Сабо, він програв майже секунду (переможний час – 21,86). На 50-метрівці кролем Андрій став сьомим – 21,68.

Натомість Сергій Шевцов стартував у Будапешті в трьох естафетних запливах і став разом із південноафриканцем Чадом ле Клосом, литовцем Сімонасом Білісом та французом Флораном Манаду третім у складі команди Energy Standard на дистанції 4х100 вільним стилем. Сергій відкривав естафету і завершив свій етап шостим з результатом 47,69 секунди.