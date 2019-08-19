Найкращого українського плавця ніхто не привітав з медаллю чемпіонату світу



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Михайло Романчук на сьогодні головна олімпійська надія України у плаванні. 23-річний спортсмен має в активі два срібла чемпіонатів світу, два золота, срібло і дві бронзи чемпіонатів Європи, золото і срібло Юнацьких Олімпійських Ігор NG Han Guan (AP)

Плавець Михайло Романчук, який на останньому чемпіонаті світу у приніс єдину нагороду збірній Україні, розповів що вдома його не привітали навіть СМСкою

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходив у південнокорейському Кванджу, єдину медаль збірній України з плавання приніс рівнянин Михайло Романчук. Вдруге в своїй кар’єрі 23-річний спортсмен став срібним призером світової першості на дистанції 1500 м вільним стилем. Цього разу дистанції українець подолав за 14,37,63.

Під час нетривалого відпочинку у рідному місті, спортсмен дав інтерв’ю місцевому телеканалу «UA:Рівне», в якому розповів, що на малій батьківщині його міжнародний успіх проігнорували.

-Це проблема не тільки рівного, а українського спорту в цілому. Можливо менталітет такий у людей. Але мені здається, що дуже багато що залежить від нашого керівництва. От наприклад за чемпіонат світу мене не привітали ні в міській ні в обласній адміністрації. Здається одна єдина медаль чемпіонату світу збірної України - для Рівного це подія. Але навіть дякую ніхто не сказав, - відзначив Михайло Романчук, - Прикро, що таке ставлення. Я роблю свою роботу якнайкраще, стараюся представити свою країну, своє рідне місто, а у відповідь получаю просто ноль. Таке ставлення не тільки до мене, а ставлення до всього спорту в Рівненській області загалом. Одна єдина медаль чемпіонату світу - а ніхто не запросив, навіть не написав СМСку. Так пройшло, ніби у нас кожного дня виграють ці медалі.

Додамо, що Михайло Романчук одружений з однією з найкращих у світі стрибунок у довжину Мариною Бех-Романчук.

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