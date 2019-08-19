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    Найкращого українського плавця ніхто не привітав з медаллю чемпіонату світу

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    <i>Михайло Романчук на сьогодні головна олімпійська надія України у плаванні. 23-річний спортсмен має в активі два срібла чемпіонатів світу, два золота, срібло і дві бронзи чемпіонатів Європи, золото і срібло Юнацьких Олімпійських Ігор</i> - Найкращого українського плавця ніхто не привітав з медаллю чемпіонату світу
    Михайло Романчук на сьогодні головна олімпійська надія України у плаванні. 23-річний спортсмен має в активі два срібла чемпіонатів світу, два золота, срібло і дві бронзи чемпіонатів Європи, золото і срібло Юнацьких Олімпійських Ігор
    NG Han Guan (AP)

    Плавець Михайло Романчук, який на останньому чемпіонаті світу у приніс єдину нагороду збірній Україні, розповів що вдома його не привітали навіть СМСкою

    На чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходив у південнокорейському Кванджу, єдину медаль збірній України з плавання приніс рівнянин  Михайло Романчук. Вдруге в своїй кар’єрі 23-річний спортсмен став срібним призером світової першості на дистанції 1500 м вільним стилем. Цього разу дистанції українець подолав за 14,37,63.

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    Під час нетривалого відпочинку у рідному місті, спортсмен дав інтерв’ю місцевому телеканалу «UA:Рівне», в якому розповів, що на малій батьківщині його міжнародний успіх проігнорували.

     -Це проблема не тільки рівного, а українського спорту в цілому. Можливо менталітет такий у людей. Але мені здається, що дуже багато що залежить від нашого керівництва. От наприклад за чемпіонат світу мене не привітали ні в міській ні в обласній адміністрації. Здається одна єдина медаль чемпіонату світу збірної України -  для Рівного це подія. Але навіть дякую ніхто не сказав, - відзначив Михайло Романчук, - Прикро, що таке ставлення. Я роблю свою роботу якнайкраще, стараюся представити  свою країну, своє рідне місто, а у відповідь получаю просто ноль. Таке ставлення не тільки до мене, а ставлення до всього спорту в Рівненській області загалом. Одна єдина медаль чемпіонату світу - а ніхто не запросив, навіть не написав СМСку. Так пройшло, ніби у нас кожного дня виграють ці медалі.

    Додамо, що Михайло Романчук одружений з однією з найкращих у світі стрибунок у довжину Мариною Бех-Романчук.

     Читайте також: Українець Романчук виборов срібло чемпіонату світу з водних видів


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