Український плавець Романчук здобув срібло в Індіанаполісі



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Михайло Романчук демонструє стабільність Рівне Вечірнє

Клуб Романчука Energy Standart переміг у загальному заліку

Український плавець Михайло Романчук виграв срібну нагороду дебютного етапу змагань International Swimming League в Індіанаполісі (США).

Він став другим на дистанції 400 м вільним стилем з результатом – 3.42,26. Швидшим за українця був лише американець Зейн Ґроте. Його час – 3.41,64.

Клуб Романчука Energy Standart переміг у загальному заліку.

Нагадаємо, що дружина Михайла Романчука Марина Бех-Романчук у неділю стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики.