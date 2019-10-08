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    Український плавець Романчук здобув срібло в Індіанаполісі

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    Михайло Романчук демонструє стабільність - Український плавець Романчук здобув срібло в Індіанаполісі
    Михайло Романчук демонструє стабільність
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    Клуб Романчука Energy Standart переміг у загальному заліку

    Український плавець Михайло Романчук виграв срібну нагороду дебютного етапу змагань International Swimming League в Індіанаполісі (США).

    Він став другим на дистанції 400 м вільним стилем з результатом – 3.42,26. Швидшим за українця був лише американець Зейн Ґроте. Його час – 3.41,64.

    Клуб Романчука Energy Standart переміг у загальному заліку.

    Нагадаємо, що дружина Михайла Романчука Марина Бех-Романчук у неділю стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики.

    плавання Михайло Романчук Марина Бех-Романчук Зейн Ґроте
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