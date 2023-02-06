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Плюс норвезькі біатлоністи. Зірки світового спорту проти РФ на Олімпіаді

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Плюс норвезькі біатлоністи. Зірки світового спорту проти РФ на Олімпіаді
фото з відкритих джерел

Одразу кілька відомих представників збірної Норвегії з біатлону не підтримують повернення росіян та білорусів на міжнародну арену

Спортсмени з Норвегії вважають, що поки йде війна Росії проти України, представники країни-агресора не мають брати участь в міжнародних змаганнях. Зокрема, публічно висловилися проти позиції МОК брати Йоханнес і Тар'єй Бьо, Марте Олсбю Ройзеланд, Стурла Легрейд, повідомляє видання  Nettavisen.

«Я розумію, що вони повинні мати дискусію, під час якої розглядатимуть ситуацію. Але дискусії не буде, ще надто рано», – сказав чотириразовий олімпійський чемпіон Йоханнес Бьо.

Його брат, теж олімпійський чемпіон Тар'єй Бьо також критикує МОК. «Я вважаю, що це абсолютно непотрібна дискусія. Ви не можете вітати когось із поверненням лише тому, що минув певний час. Все може стати таким, як раніше, лише коли закінчиться війна. Це проста математика», – наголосив він.

Триразова олімпійська чемпіонка Марте Олсбю Ройзеланд сказала, що її позиція не змінилася: росіяни повинні залишатися під забороною. Спортсменка не знає, що МОК сподівається виграти від зняття цієї заборони. «Не знаю, що вони (МОК) з цього отримають, але побачимо… Це соромно», – підкреслила вона.

З нею погоджується Стурла Холм Легрейд, олімпійський чемпіон Пекіна. Свого часу він передав гроші для гуманітарних потреб українців. А нині заявив, що росіянам немає місця на міжнародних змаганнях.

Теги: МОК санкції Олімпіада Норвегія біатлон

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