Поєдинок Кубку Девіса між Японією та Еквадором через коронавірус пройде без глядачів



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Коронавірус вносить свої корективи і в календар тенісних змагань

Матч кваліфікації Кубку Девіса Японія - Еквадор, який має відбутися наступного тижня, пройде в японському Мікі без глядачів через загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Про це інформує офіційний сайт змагань.

Варто зазначити, що Міжнародна федерація тенісу прийняла рішення зіграти гру без глядачів після консультації з Японською асоціації тенісу та за рекомендаціями Японського агентства спорту та Міністерства охорони здоров'я, праці та добробуту країни.

Зустрічі покаже японський телеканал Wowow. Уболівальникам, які вже купили квитки на зустріч, повернуть гроші.

Нагадаємо, станом на ранок, 26 лютого, кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим різновидом коронавірусу Covid-19, в Китаї зросла до 2715 осіб.

Як повідомлялося, за словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена в Сполучених Штатах через рік.

Нагадаємо, у США центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) попередили американців про необхідність розпочати підготовку до поширення коронавірусу на території Америки.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.