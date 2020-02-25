У МОЗ розповіли, «куди бігти» з підозрою на коронавірус



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Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації українцям, які занедужали

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у випадку захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

Матеріали доступні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Громадянам, які були у Китайській народній республіці, або в країнах, де зафіксовані випадки коронавірусу, у випадку наявності симптомів гострого вірусного захворювання МОЗ рекомендує:

- якнайшвидше звернутися до лікаря або викликати бригаду екстреної медичної допомоги;

- не займатися самолікуванням;

- обов'язково повідомити лікарям про відвідування Китайської Народної республіки, або однієї з країн, де реєструються випадки коронавірусу;

- надати медпрацівникам інформацію про контакт підтвердженим або ймовірно інфікованим коронавірусом Covid -19.

Лікарі первинної ланки при зверненні пацієнтів з ознаками ГРВІ мають:

- провести збір епідеміологічного анамнезу для визначення випадку коронавірусу;

- у визначених випадках (гаряча, кашель та наявність в анамнезі мандрівки протягом останніх 14 днів в КНР чи іншу країну де зафіксовано захворювання) викликати бригаду екстреної медичної допомоги, яка госпіталізує хворого у визначений заклад охорони здоров'я.

В медичному закладі повинні:

- зробити тест на віруси грипу А та В;

- відібрати у пацієнта зразок для дослідження у вірусологічній лабораторії;

- повідомити про випадок регіональний лабораторний центр МОЗ;

- проводити активне медичне спостереження за пацієнтом т лікування ГРІ згідно з загальними протоколами.

У МОЗ підкреслюють, що в Україні близько 2,5 тисяч інфекційних боксів, в яких можуть бути розміщені хворі на новий коронавірус. Також в Україні 2 тисячі лікарів інфекційних стаціонарів чи відділень, 5 тисяч середнього медичного персоналу інфекційних стаціонарів чи відділень.

Також МОЗ оприлюднив алгоритм дій щодо лабораторного обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню випадку коронавірусу Covid-19; алгоритм дій лікарів-епідеміологів при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку коронавірусу Covid-19.

В рекомендаціях для населення, які надає ВООЗ, наголошується на дотриманні звичайних заходів:

- не торкатися руками обличчя - носу роту, очей;

- ретельно мити руки з милом чи обробляти антисептичними засобами;

- під час кашлю та чхання прикривати рот та ніс серветкою чи згином ліктя;

- ретельно готувати їжу, особливо м'ясо та яйця, оскільки коронавірус (як і багато інших інфекцій) може розповсюджуватися через недостатньо термічно оброблену їжу;

- уникати контактів з особами, які хворі на ГРВІ чи застуду;

- уникати безпосереднього контакту з дикими чи свійськими тваринами;

- при використанні масок та засобів захисту слідкувати за тим, що вони щільно прилягали до обличчя, закриваючи ніс та рот.

Раніше сьогодні стало відомо, що у Чернівцях жінку, яка повернулась з Італії, відправили до інфекційної лікарні.

Учора «Главком» повідомляв про те, що мешканця села Дідово, що на Берегівщині, було госпіталізовано до інфекційного відділення в Ужгороді.

Сьогодні, 25 лютого, на конференції в ОДА Закарпаття, начальник департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров, офіційно підтвердила госпіталізацію в обласну лікарню хворого чоловіка. Його помістили до ізолятора разом із дружиною. У хворого взяли всі аналізи для перевірки.

Напередодні Главком писав, що консульство у Мілані призупиняє прийом громадян і видачу документів.

Як вже відомо, сьогодні у Хорватії підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус.

Також 25 лютого про перші підтверджені випадки зараження коронавірусом повідомили і в Австрії.

Зазначимо, що спалах коронавірусу останніми днями стався на півночі Італії. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу Covid-19 в країні.

Станом на 25 лютого, коронавірусом в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілії Романія, по 3 - у П'ємонті та Римі і ще по 1 - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Як повідомляв «Главком», українка Алла Мулявка, яка 17 років мешкає в Італії, у місті Падуя, регіон Венето, розказала, як країна готується до епідемії коронавірусу.

Натомість, як повідомлялось, в Україні для коронавірусу відчинені усі двері. Так, пасажирка рейсу «Рим – Київ» поскаржилась на те, що в аеропорту «Бориспіль» нікому з пасажирів не вимірювали температуру, попри обіцянки перевіряти пасажирів, які прибуватимуть з Італії.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.