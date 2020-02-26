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    У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу

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    У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу
    Фото: pixabay.com

    У ВООЗ зазначили, що в деяких країн немає такої системи епіднагляду за хворобами, як у Китаї

    Китай робить достатньо для боротьби з поширенням нового коронавірусу, однак інші країни не готові стримати можливий спалах. Про це заявив голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд, передає Business Insider.

    Ейлворд зазначив, що країни повинні запобігти можливій пандемії. Проте у деяких з них немає такої системи епіднагляду за хворобами, як у Китаї, що постраждав від спалаху атипової пневмонії у 2002–2003 роках.

    «Сотні людей у Китаї не заразилися Covid-19 через цю агресивну відповідь», – зазначив він.

    Нагадаємо, станом на ранок, 26 лютого, кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим різновидом коронавірусу Covid-19, в Китаї зросла до 2715 осіб.

    Як повідомлялося, за словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена в Сполучених Штатах через рік.

    Нагадаємо, у США центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) попередили американців про необхідність розпочати підготовку до поширення коронавірусу на території Америки.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

     Читайте також: Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції
    США Китай вірус ВООЗ коронавірус
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