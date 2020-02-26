Коронавірус змусив китайців закупитися презервативами



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Продажі книг, за даними Alibaba, виросли на 60 відсотків

У Китаї на тлі ситуації з коронавірусом різко зросли продажі ряду товарів. У тому числі епідемія змусила китайців закупитися ігровими приставками, книгами, матрацами для йоги і презервативами.

Про це повідомляє Reuters.

В той час, як більшість торгових центрів та магазинів, як і раніше закриті, а продажі автомобілів і смартфонів падають. попит на товари для здоров'я, розваг та косметики стрімко зростає.

Так, за дві тижні лютого 2020 року машин для веслування і килимків купили в 2,5 рази більше, ніж рік тому. Продажі книг, за даними Alibaba, виросли на 60 відсотків.

Через правила на носіння масок в публічному місці різке зростання продажів зафіксовано у тіней для повік і губної помади.

Глава шанхайської Wanqing Consulting Лу Чженьван (Lu Zhenwang) також припустив, що раз люди проводять багато часу вдома, то, можливо, жінки тренують свої навички макіяжу.

Презервативи увійшли в десятку найбільш продаваних товарів на окремих сайтах, чого раніше не спостерігалося, а продажу обладнання для випічки виросли в сім разів.

У Південній Кореї, де спостерігається зростання випадків захворювання коронавірусом, замовлення на товари, пов'язані зі здоров'ям, такі як червоний женьшень, пробіотики і вітаміни, виросли на 143% протягом перших 20 днів лютого в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

25 лютого Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

Крім того, про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.