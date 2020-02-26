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    У Китаї кількість жертв коронавірусу перевищила 2700 осіб

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    У Китаї кількість жертв коронавірусу перевищила 2700 осіб - У Китаї кількість жертв коронавірусу перевищила 2700 осіб
    У Китаї кількість жертв коронавірусу перевищила 2700 осіб

    За останню добу в провінції Хубей зареєстровано 406 нових випадків зараження коронавірусом

    Кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим видом коронавірусу COVID-19, в Китаї зросла до 2715 осіб.

    Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

    Згідно з останніми даними з 31 провінції, зафіксовано 78 064 підтверджені випадки зараження, з лікарень було виписано всього 29 745 людей.

    За останню добу в провінції Хубей зареєстровано 406 нових випадків зараження коронавірусом, 52 людини померли.

    У китайському місті Нанкін 94 пасажирів літака, що прилетів зі столиці Південної Кореї, помістили на карантин через підозру на коронавірус,  повідомляє USNews.

    Це сталося після того, як у трьох пасажирів виявили симптоми коронавірусної інфекції Covid-19.

    Відомо, що рейс OZ349 з Сеула приземлився в східному китайському місті Нанкін у вівторок, 25 лютого, вдень. У трьох китайських туристів, які перебували на борту, помітили лихоманку. Зазначається, що жоден з них раніше не подорожував в Ухань або провінцію Хубей.

    Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

    Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

    Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

    Крім того, 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

     Читайте також: Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції
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