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    Поєдинок Ломаченко-Лопес визнаний боєм року

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    Ломаченко - Лопес - бій року - Поєдинок Ломаченко-Лопес визнаний боєм року
    Ломаченко - Лопес - бій року
    Світлина - ESPN

    Бій, у якому Ломаченко програв, досі обговорюється в США

    Поєдинок Василь Ломаченко – Теофімо Лопес за три чемпіонських пояси в легкій вазі визнаний боєм 2020 року за версією ESPN.

    Протистояння між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі американцем Теофімо Лопесом (16-0, 13 КО) і екс-володарем титулів, українцем Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) визнаний кращим боєм 2020 року за версією ESPN. Про це повідомляє офіційний Instagram-аккаунт американського телеканалу.

    Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року Ломаченко сенсаційно програв Лопесу одноголосним рішенням суддів у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні.

     Дивіться також: Як Ломаченко програв Лопесу. Відео бою
    Теги: бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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