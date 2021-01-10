Поєдинок Ломаченко-Лопес визнаний боєм року

Бій, у якому Ломаченко програв, досі обговорюється в США

Поєдинок Василь Ломаченко – Теофімо Лопес за три чемпіонських пояси в легкій вазі визнаний боєм 2020 року за версією ESPN.

Протистояння між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі американцем Теофімо Лопесом (16-0, 13 КО) і екс-володарем титулів, українцем Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) визнаний кращим боєм 2020 року за версією ESPN. Про це повідомляє офіційний Instagram-аккаунт американського телеканалу.

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року Ломаченко сенсаційно програв Лопесу одноголосним рішенням суддів у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні.