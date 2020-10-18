Ломаченку зараз як ніколи потрібна наша підтримка
Наш король не помер, наш король ще повернеться
Мовою оригіналу
Друзья, это спорт.. Васе сейчас как никогда нужна наша поддержка!
Именно в такие минуты проявляются истинные болельщики! Именно в минуты горьких поражений!
Вася, мы с тобой!
Как говорится: «Король умер, да здравствует король»,— наш король не умер, наш король еще вернётся, уверен!
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