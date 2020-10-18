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    Думки вголос

    Ломаченку зараз як ніколи потрібна наша підтримка

    • Жан Беленюк

      Народний депутат

    • Розсилка
    Ломаченку зараз як ніколи потрібна наша підтримка

    Наш король не помер, наш король ще повернеться

    Мовою оригіналу

    Друзья, это спорт.. Васе сейчас как никогда нужна наша поддержка!

    Именно в такие минуты проявляются истинные болельщики! Именно в минуты горьких поражений!

    Вася, мы с тобой!

    Как говорится: «Король умер, да здравствует король»,— наш король не умер, наш король еще вернётся, уверен!

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    бокс Василь Ломаченко
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