Ломаченку зараз як ніколи потрібна наша підтримка

Наш король не помер, наш король ще повернеться

Мовою оригіналу

Друзья, это спорт.. Васе сейчас как никогда нужна наша поддержка!

Именно в такие минуты проявляются истинные болельщики! Именно в минуты горьких поражений!

Вася, мы с тобой!

Как говорится: «Король умер, да здравствует король»,— наш король не умер, наш король еще вернётся, уверен!

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