«Що буває, коли відвертаєшся від країни». Мер Львова Садовий висловився про поразку Ломаченка



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Українці підтримували Теофімо Лопеса не менше, ніж Василя Ломаченка Світлина із соцмереж

Львівський градоначальник відзначив, що українцям ближчий хлопець на прізвище Лопес

Поразка Василя Ломаченка в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі від американця Теофімо Лопеса викликала шквал емоцій від людей спорту і не лише. Зокрема висловився про невдачу українського боксера мер Львова Андрій Садовий.

«При всій повазі до спортивного минулого Василя Ломаченка, але коли ти відвертаєшся від своєї країни, вона відвертається від тебе. І навіть абсолютно чужий хлопець на прізвище Лопес стає їй ближчим», - написав Садовий у себе в «Фейсбуку».

Ломаченко зазнав другої поразки в професійній кар’єрі у 16-ти проведених боях і втратив усі три чемпіонських пояси, якими раніше володів. Перемогу Лопеса одноголосно зафіксували усі три судді.

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