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    «Що буває, коли відвертаєшся від країни». Мер Львова Садовий висловився про поразку Ломаченка

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    Українці підтримували Теофімо Лопеса не менше, ніж Василя Ломаченка - «Що буває, коли відвертаєшся від країни». Мер Львова Садовий висловився про поразку Ломаченка
    Українці підтримували Теофімо Лопеса не менше, ніж Василя Ломаченка
    Світлина із соцмереж

    Львівський градоначальник відзначив, що українцям ближчий хлопець на прізвище Лопес

    Поразка Василя Ломаченка в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі від американця Теофімо Лопеса викликала шквал емоцій від людей спорту і не лише. Зокрема висловився про невдачу українського боксера мер Львова Андрій Садовий.

    «При всій повазі до спортивного минулого Василя Ломаченка, але коли ти відвертаєшся від своєї країни, вона відвертається від тебе. І навіть абсолютно чужий хлопець на прізвище Лопес стає їй ближчим», - написав Садовий у себе в «Фейсбуку».

    Ломаченко зазнав другої поразки в професійній кар’єрі у 16-ти проведених боях і втратив усі три чемпіонських пояси, якими раніше володів. Перемогу Лопеса одноголосно зафіксували усі три  судді.

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