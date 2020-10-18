Тільки цифри: статистика, яка демонструє, чому Ломаченко програв Лопесу
Василь Ломаченко в бою з Теофімо Лопесом був безликим
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Василь бив удвічі менше, ніж суперник
Американець Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) переміг українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Лопес викинув удвічі більше ударів, ніж Ломаченко: 659 проти 321-го. 183 удари Теофімо досягли мети, Ломаченко влучив 141 раз. Відсоток влучань Ломаченка – 44%, у Лопеса – 28%. 20 разів Ломаченко пробив по корпусу, 34 рази Лопес.
Статистика - річ уперта
Перевагу Лопесу віддали всі троє суддів.
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