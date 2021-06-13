Польський телеканал представив збірну України під прапором Росії (фото)

Збірна Англії фігурує під прапором Вельсу, а Північна Македонія опинилася біля Скандинавського півострова

Дурниця вийшла в етер польського телеканалу TVPSport. Анонсуючи матчі Євро-2020, редактор припустявся низки помилок.

У списку матчів Євро-2020, які пройдуть сьогодні, 13 червня, збірна України була представлена під прапором Росії, а Нідерланди отримали прапор Бельгії. Помилки були і в інших парах. Північна Македонія стала під прапор Фінляндії, а Англія – Вельсу. Ймовірно, автор картинки поєднав прапори країн, збірні яких провели свої матчі напередодні, з учасниками сьогоднішніх зустрічей.

Євро-2020 повинен мав відбутися минулого літа, але через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня одразу в кількох європейських містах.