Бельгія красиво здолала Росію в першому матчі Євро-2020

Нападник Лукаку присвятив один з голів Еріксону, який знепритомнів на футбольному полі

Збірна Бельгії розпочала Євро-2020 з упевненої перемоги. Лідер рейтингу ФІФА і головний фаворит чемпіонату Європи без зайвих зусиль здолала росіян. Гра пройшла в Санкт-Петербурзі, хоча номінальними господарями були бельгійці. Рахунок матчу - 3:0. Два голи на рахунку нападника бельгійців Рамелу Лукаку. Ще один м'яч забив Меньє. Перший м' яч Рамелу присвятив своєму одноклубникові по міланському "Інтеру" Крістіану Еріксону. Гравець збірної Данії знепритомнів прямо на полі і його життя довелося рятувати.

Найкращий гравець матчу Рамелу Лукаку

Матч між Данією і Фінляндією відновили через годину 45 хвилин. У ньому перемогли дебютанти турніру фіни.

Збірна України свій перший матч на Євро-2020 проведе 13 червня проти Нідерландів. Андрій Шевченко напередодні дав прес-конференцію і запевнив, що статистами наша команда на цьому турнірі не буде.

Раніше про істеричність росіян і завдання нашої збірної на чемпіонаті Європи розповів голова комітету збірних команд України Мирон Маркевич.