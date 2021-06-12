  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через завісу диму ледве пробивається український прапор - Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Через завісу диму ледве пробивається український прапор
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіонат Європи з футболу стартував розгромною перемогою Італії над Туреччиною

    Вперше в історії чемпіонату Європи з футболу довелося чекати не чотири роки, а п'ять. Нарешті стало можливим послабити карантин, і вболівальники, хоч і на 30-50 відсотків змогли заповнити трибуни стадіону. Українська збірна перший матч проведе 13 червня проти Нідерландів. Про нашу команду і воланя з Росії розповів Мирон Маркевич. А в п'ятницю на Олімпійському стадіоні в Римі відбулося відкриття Євро-2020. Вийшло яскраво і запам'ятається назавжди.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі
    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі