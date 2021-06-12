Італія яскраво відкрила Євро. Найкращі фото з Олімпійського стадіону в Римі

Чемпіонат Європи з футболу стартував розгромною перемогою Італії над Туреччиною

Вперше в історії чемпіонату Європи з футболу довелося чекати не чотири роки, а п'ять. Нарешті стало можливим послабити карантин, і вболівальники, хоч і на 30-50 відсотків змогли заповнити трибуни стадіону. Українська збірна перший матч проведе 13 червня проти Нідерландів. Про нашу команду і воланя з Росії розповів Мирон Маркевич. А в п'ятницю на Олімпійському стадіоні в Римі відбулося відкриття Євро-2020. Вийшло яскраво і запам'ятається назавжди.