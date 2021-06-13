Євро-2020. Прогноз на матч Нідерланди – Україна

Команда Андрія Шевченка в першому матчі зустрінеться з одним з фаворитів турніру

Збірна України бере старт на Євро-2020. 13 червня команда Андрія Шевченка зустрінеться з Нідерландами. Якби у футбол грали гроші, то підопічні Франка Де Бура без шансів знищили б усіх своїх суперників по групі С. Загальна вартість «помаранчевих» – €607 млн. Це у десять разів більше за команду Північної Македонії, удвічі за Австрію та утричі за збірну України. Якщо взяти лише Френкі де Йонга, Маттейса де Лігта та Стефанаде Врея, то вони утрьох перевищать вартість усієї нашої збірної на €18 млн. У «синьо-жовтих» очолює рейтинг найдорожчих гравців Руслан Маліновський, який після тріумфального сезону в «Аталанті», подорожчав до €30 млн. Також до ТОП-трійки за цим показником входять Олександр Зінченко та Віктор Циганков – по €25 млн.

Якщо ж брати конкретно за позиціями, то воротарська ланка у нас дорожча. Бущан, Трубін та Пятов у сумі вартують €14 млн, тоді, як трійка нідерландських голкіперів разом лише 8 млн. А от за позиціями захисту, півзахисту та нападу, українська збірна поступається у ціні своєму грізному супернику.

Зважаючи на значно більшу загальну вартість збірної Нідерландів та чималу кількість зіркових футболістів у її складі, на папері «помаранчеві» виглядають беззаперечними фаворитами у грі проти України. До того ж, на користь «летючих голландців» і те, що із «синьо-жовтими» вони зустрінуться на рідній,амстердамській «Йохан Кройф Арені». Втім, передчасно засмучуватися точно не слід. Наша збірна, перебуваючи у статусі андердога, вже не раз вигравала у світових грандів. Наш прогноз – збірна України не програє.

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