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    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям

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    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    Фото з відкритих джерел

    Соцмережі вибухнули після красивої перемоги Лукаку і компанії на полі в Санкт-Петербурзі

    Ще кілька днів тому в Росії слиною бризкали в бік України з приводу напису на футболках 100-річних привітань «Слава Україні!» і «Героям слава!», а тепер, коли вболівальники згуртувалися навколо нашої збірної, кричать, щоб їх не соромили за красиву перемогу Бельгії над їхньою збірною.

    Найбільше бруду в бік України вилило спортивне видання «Чемпіонат». Тепер там пишуть, що «Ми єдиний народ, брати. А у фан-зоні в Санкт-Петербурзі вболіватимуть за збірну України».

    Українців чогось не питають, чи потрібні їм такі родичі.

    Нідерланди – Україна: онлайн трансляція матчу Євро-2020

    Наші вболівальники з симпатією на Євро визначилися. У львівський фан-зоні за кожен гол у ворота росіян наливали по 100 келихів пива. Всім, мабуть, безкоштовного напою не вистачило, але Бельгії все одно респект – на чужому полі вони почувалися господарями положення, а забили так мало, бо була потреба берегти сили.

    В російського коментатора Олексія Андронова навіть терпець увірвався. Він розповів усе, що думає про команду Станіслава Черчесова.

    Українські ж уболівальникам епітетів не бракує. Найвлучніший - «Слава Бельгії! – Героям слава!»

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    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям
    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    «Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям