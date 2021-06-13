«Слава Бельгії! – Героям слава!» В Росії після приниження волають, що вони брати українцям

Соцмережі вибухнули після красивої перемоги Лукаку і компанії на полі в Санкт-Петербурзі

Ще кілька днів тому в Росії слиною бризкали в бік України з приводу напису на футболках 100-річних привітань «Слава Україні!» і «Героям слава!», а тепер, коли вболівальники згуртувалися навколо нашої збірної, кричать, щоб їх не соромили за красиву перемогу Бельгії над їхньою збірною.

Найбільше бруду в бік України вилило спортивне видання «Чемпіонат». Тепер там пишуть, що «Ми єдиний народ, брати. А у фан-зоні в Санкт-Петербурзі вболіватимуть за збірну України».

Українців чогось не питають, чи потрібні їм такі родичі.

Нідерланди – Україна: онлайн трансляція матчу Євро-2020

Наші вболівальники з симпатією на Євро визначилися. У львівський фан-зоні за кожен гол у ворота росіян наливали по 100 келихів пива. Всім, мабуть, безкоштовного напою не вистачило, але Бельгії все одно респект – на чужому полі вони почувалися господарями положення, а забили так мало, бо була потреба берегти сили.

В російського коментатора Олексія Андронова навіть терпець увірвався. Він розповів усе, що думає про команду Станіслава Черчесова.

Українські ж уболівальникам епітетів не бракує. Найвлучніший - «Слава Бельгії! – Героям слава!»