«Полум’яне» дербі у Рівному, супергол в Одесі і решта матчів 13 туру першої ліги (відео)

«Чорноморець» зміцнив лідерство в турнірі

У неділю, 15 листопада, відбулося сім з восьми поєдинків 13-го туру першої футбольної ліги.

Поміж інших виділялися два поєдинки. В першому у селі Млинів у Північно-західному дербі зійшлися рівненський «Верес» і луцька «Волинь». Матч видався вельми гарячим. І не лише через піротехніку на трибунах і емоції фанатів. Попри те, що волинські ультрас попередили своїх улюбленців, що «Програти не можна! Дербі – більше, ніж життя!», «хрестоносці» поступилися. Причому перший гол у власні ворота забив їх капітан Сергій Сімінін. З 37-ї хвилини після вилучення Артура Рябова лучани грали вдесятьох, але при цьому за рахунку 0:2 мали змогу відігратися. Проте Євген Протасов не реалізував пенальті. Тим самим, після цієї перемоги «Верес» наздогнав «Волинь» за очками і вийшов у таблиці на третє місце.

Ще в одному принциповому протистоянні зійшлися одеський «Чорноморець» і харківський «Металіст-1925». У цій зустрічі події розвивалися не так буремно. «Моряки» виграли впевнено, а питання про переможця остаточно зняв своїм суперголом Артур Авагимян (дивіться на відео нижче).

А ось найближчий переслідувач «Чорноморця» «Гірник-Спорт» сенсаційно програв удома житомирському «Поліссю».

Відзначити також треба перший у цьому сезоні хет-трик, який вдався нападникові «Оболоні» Олександрові Батальському в матчі проти краматорського «Авангарда».

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Полісся» (Житомир) – 0:2

Голи: 0:1 – Ярослав Галенко (17). 0:2 – Вадим Семчук (90+2)

«Кремінь» (Кременчук) – «Кристал» (Херсон) – 1:0

Гол: 1:0 – Олександр Кривенко (74)

На 71-й хвилині Іван Гливий («Кристал») не реалізував пенальті

«Нива» (Тернопіль) – «Миколаїв» - 0:0

«Верес» (Рівне) – «Волинь» (Луцьк) – 2:0

Голи: 1:0 – Сергій Сімінін (7, автогол). 2:0 – Євген Мірошник (64)

На 67-й хвилині Євген Протасов («Волинь») не реалізував пенальті

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Альянс» (Липова Долина) – 1:0

Гол: 1:0 – Іван Сондей (27)

«Оболонь» (Київ) – «Авангард» (Краматорськ) – 5:0

Голи: 1:0 – Олександр Батальський (40). 2:0 – Олександр Батальський (51). 3:0 – Олександр Батальський (57). 4:0 – Іван Матяж (80). 5:0 – Олексій Щебетун (90+1)

«Чорноморець» (Одеса) – «Металіст-1927» (Харків) – 2:0

Голи: 1:0 – Владислав Бугай (67). 2:0 – Артур Авагимян (74)

«Чорноморець» очолює таблицю з 27-ма очками в активі. У «Гірника-Спорт» на чотири пункти менше. Третє-четверте місця ділять «Верес» і «Волинь». В обох – по 21 очку. «Металіст-1925», «Полісся», «Миколаїв» і «Агробізнес» мають по 19 пунктів. Завтра, 16 листопада, «Агробізнес» має змогу відірватися від цього квартету. То якщо переможе на виїзді «ВПК-Агро». Початок гри – о 14:00.

Список бомбардирів надалі очолює з сімома м’ячами Руслан Черненко з «Агробізнеса». Олександр Батальський з «Оболоні» після сьогоднішнього хет-трика наблизився до лідера впритул. У нього – шість голів.