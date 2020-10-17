З фаєрами, поліцією і обнадійливою грою. Як легендарний «Будівельник» повертався в Суперлігу (фото)

Пірошоу від ультрас «Будівельника» Світлина - Іван Вербицький

Київський клуб відродився після двох з половиною років відсутності

16 жовтня 2020 року – дата для українського баскетболу особлива. Саме цього п’ятничного вечора на велику арену повернувся легендарний «Будівельник», клуб із 75-річною історією, який ставав чемпіоном СССР-1989 і десять разів вигравав золото в Україні. Клуб був відсутній впродовж двох з половиною років через накопичені борги перед колишніми гравцями і тренерами і повернувся лише зараз, коли керівництво клубу провело відповідні розрахунки.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні матч «Будівельника» з «Дніпром» у столичному спорткомплексі «Венето», як і решта п’ятничних поєдинків баскетбольної Суперліги відбувалися за порожніх трибун. У зал, крім гравців, допустили лише акредитованих журналістів, керівництво клубу, та, невідомо з якого лиха, безробітного екстелеведучого Ігоря Циганика.

Власник «Будівельника» Богдан Гулямов на матч трохи запізнився. Помітивши його, стюарди, які вимірювали температуру на вході в ігровий зал, заметушилися. «Цьому не міряй, пропускай так, це старший», - каже один чоловік іншому.

Під час самої гри «Будівельник» зміг змагатися з «Дніпром» на рівних лише в першій половині зустрічі. А після перерви поступово почала позначатися ліпша функціональна готовність гостей, які, на відміну від зібраних останньої миті киян, пройшли повноцінні підготовчі збори.

«Будівельник» (Київ) - «Дніпро» - 78:94 (21:22, 22:17, 19:28, 16:27)

«Будівельник»: Реджінальд Джонсон (13 + 6 підбирань), Андрій Кожемякін (12), Брайс Джонсон (18 + 5 підбирань), Олександр Фурс, Михайло Анісімов (7 + 7 підбирань) – старт; Роберт Дево (9), Роман Козлов (5), Зак Томас (6 + 6 підбирань), Сергій Загреба (6), Платон Хижняк (2). Тренер – Вальдемарас Хомічюс

«Дніпро»: Генрі Дуґат (13 + 7 передач + 5 підбирань), Максим Закурдаєв (16 + 4 передач), Джаред Террелл (17), Станіслав Тимофеєнко (5 + 6 підбирань), В’ячеслав Кравцов (14 + 6 підбирань + 3 блок-шоти) – старт; Максим Корнієнко (13 + 11 підбирань + 3 перехоплення), Анатолій Шундель (14 + 6 передач + 4 підбирання), Дмитро Глєбов (2), Роман Бондарчук, Іван Колдомасов. Тренер – Денис Журавльов

Варто відзначити, що новий тренер «Будівельника», видатний у минулому литовський баскетболіст Вальдемарас Хомічюс, котрий отримав призначення лише за два дні до стартового матчу, радше приглядався до нових підопічних, а грою керував його помічник Леонід Яйло, котрий готував команду впродовж трьох попередніх тижнів.

Ще одна знакова подія трапилася наприкінці поєдинку. У складі «Будівельника» дебютував і навіть набрав перших два очки 20-річний Платон Хижняк, син легенди клубу Григорія Хижняка, котрий пішов з життя в 44-річному віці у жовтні 2018-го.

А після матчу яскраве пірошоу на виході зі спорткомплексу улюбленцям на честь повернення влаштували ультрас «Будівельника». Їх емоції били через край. Аж настільки, що охоронці вирішили задля додаткових заходів безпеки викликати на підмогу поліцейських. Правда, до особливих ексцесів справа не дійшла. Баскетболістам же фанатська увага була вельми приємною. Особливо тим, хто грав у «Будівельнику» раніше. Мова про центрового Михайла Анісімова і форварда Сергія Горбенка.

У неділю, 18 жовтня «Будівельник» прийматиме у спорткомплексі «Венето» «Харківських Соколів».

Іван Вербицький, «Главком»

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