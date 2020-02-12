Помер прес-аташе клубу «Севастополь», герой документального фільму «Рідні»



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Максим Каратаєв дуже сумував, коли севастопольський клуб не міг грати на високому рівні Фото із соцмереж

Максимові Каратаєву було 47 років

11 лютого помер прес-аташе нині неіснуючого футбольного клубу «Севастополь», відомий спортивний журналіст Максим Каратаєв. Йому було 47 років і після анексії Кримського півострова російськими окупантами він залишився на проукраїнських позиціях.

Про свою громадянську позицію Максим зокрема говорив у документальному фільмі «Рідні» режисера Віталія Манського у 2016 році (у трейлері Каратаєв сидить на порожньому севастопольському стадіоні).

«Вранці помер Макс, мій двохрідний брат з Севастополя, - написав Віталій Манський. – Він після служби на флоті залишився жити в Севастополі. Будучи не дуже спортивним зовні, він внутрішньо був закоханий у футбол. І та любов стала його життям. Він працював прес-секретарем команди «Севастополь», був спортивним коментатором. Був щасливим... до повернення в рідну гавань. Оскільки клуб на анексованій території не зміг продовжувати грати ні в чемпіонаті України, ні Росії. Не кажучи про міжнародні матчі. На порожньому стадіоні в Севастополі я і знімав його для фільму «Рідні». Дорогий Максе! Тепер ти в світі, де немає кордонів, а значить немає анексій і всі грають в футбол. Відпочинь від земного пекла!»

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