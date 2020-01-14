Помер один із найвідоміших українських спортивних журналістів



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Євген Белозеров виділявся матеріалами на хокейну і футбольну тематику Фото із соцмереж

Євгену Белозерову було 54

Вчора, 13 січня ввечері перестало битися серце одного з найвідоміших спортивних журналістів України Євгена Белозерова. Бездиханне тіло друга на київській квартирі виявив його колега Володимир Коцур.

Євгенові Белозерову було 54 роки. У спортивну журналістику він прийшов у 1995-му, коли відкрилася газета «Команда». Власне, у ній Євген пропрацював до 2007-го, зробивши собі ім’я глибокими матеріалами на хокейну і футбольну тематику.

З 2010 року і по літо 2019-го, тобто до дня закриття, Белозеров трудився в газеті «Спорт-Експрес в Україні», де особливо виділявся ґрунтовними статтями історичного спрямування.

Редакція «Главкома» висловлює співчуття рідним і близьким покійного.

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