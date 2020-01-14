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    Помер один із найвідоміших українських спортивних журналістів

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    Євген Белозеров виділявся матеріалами на хокейну і футбольну тематику - Помер один із найвідоміших українських спортивних журналістів
    Євген Белозеров виділявся матеріалами на хокейну і футбольну тематику
    Фото із соцмереж

    Євгену Белозерову було 54

    Вчора, 13 січня ввечері перестало битися серце одного з найвідоміших спортивних журналістів України Євгена Белозерова. Бездиханне тіло друга на київській квартирі виявив його колега Володимир Коцур.

    Євгенові Белозерову було 54 роки. У спортивну журналістику він прийшов у 1995-му, коли відкрилася газета «Команда». Власне, у ній Євген пропрацював до 2007-го, зробивши собі ім’я глибокими матеріалами на хокейну і футбольну тематику.

    З 2010 року і по літо 2019-го, тобто до дня закриття, Белозеров трудився в газеті «Спорт-Експрес в Україні», де особливо виділявся ґрунтовними статтями історичного спрямування.

    Редакція «Главкома» висловлює співчуття рідним і близьким покійного.

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    спорт смерть хокей журналіст
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