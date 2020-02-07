Український футболіст подався на заробітки до Росії, буде грати за «Бомжів»



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Олександр Каплієнко взяв сторону окупантів

До клубу #КакаяРазніца приєднався Олександр Каплієнко

Колишній гравець юнацької збірної України Олександр Каплієнко, відомий виступами за запорізький «Металург», харківський «Металіст» та одеський «Чорноморець» суттєво зіпсував собі карму, бо переїхав грати до Росії.

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В країні-окупанті Каплієнко буде грати за команду «Тамбов», яка відома тим, що не має власного стадіону, де б можна було проводити матчі й не боятися, що на голову впаде якась «скрєпа».

Тому «безхатченки» вимушені тинятися між Саранськом та Нижнім Новгородом. В принципі, дивного нічого тут нема, бо символом клубу є вовк, якого, як відомо, ноги годують.

Олександр Каплієнко приєднався до «Тамбова» в Туреччині та провів з представниками країни-окупанта збори. Там уклав з росіянами контракт на 2,5 роки – це значно менше, ніж йде відкрита військова агресія Росії проти України й про яку, судячи з усього, запроданець волів би не згадувати, бо #КакаяРазніца.

Зазначимо, що спонсором «Тамбову» є українська букмекерська компанія «Парі-Матч», що нині має штаб-квартиру на Кіпрі, а працює за ліцензією голландського Кюрасао, тому гребує рекламуватись по обидва боки українсько-російського фронту.

Також варто наголосити, що у п'ятницю міністр культури та спорту пан Бородянський заявив, що заробляння грошей в Росії українськими спортсменами зашкваром не є, чим має потішити заробітчан-запроданців.