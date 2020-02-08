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    «Динамо» придбало нігерійця з сумнівним минулим

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    Беніто - гравець киян - «Динамо» придбало нігерійця з сумнівним минулим
    Беніто - гравець киян
    ФК Динамо

    До Києва приїхав сам Беніто

    Офіційний сайт команди київського «Динамо» у п’ятницю відрапортував про   підписання нового гравця.

    Це футболіст з Нігерії Олабіран Блессінг Муїва (сам воліє себе називати Беніто). У свої 21 він має строкату географію виступів, але жодне місце роботи Беніто не вражає.

    «Саксан» (Молдова), «Локомотив» Ташкент (Узбекистан), «Луч» Мінськ (Білорусь) і навіть "Тамбов" (Росія) - це зовсім не ті колективи, звідки беруть молодих талантів клуби, шо претендують на щось більше, ніж друге місце у чемпіонаті України.

    Втім, агент Беніто - сакандально відомий Дмитро Селюк - так не вважає та запевняє, що з гравця Нігерії у Києві буде користь. А також користь йому - від контракту на 3,5 роки.

    Вважається, що новачок «Динамо» може зіграти на обох флангах, а також на позиції центрального форварда, але звичною позицією Беніто є правий фланг атаки.

    Джерело: Главком СПОРТ

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