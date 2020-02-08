«Динамо» придбало нігерійця з сумнівним минулим



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Беніто - гравець киян ФК Динамо

До Києва приїхав сам Беніто

Офіційний сайт команди київського «Динамо» у п’ятницю відрапортував про підписання нового гравця.

Це футболіст з Нігерії Олабіран Блессінг Муїва (сам воліє себе називати Беніто). У свої 21 він має строкату географію виступів, але жодне місце роботи Беніто не вражає.

«Саксан» (Молдова), «Локомотив» Ташкент (Узбекистан), «Луч» Мінськ (Білорусь) і навіть "Тамбов" (Росія) - це зовсім не ті колективи, звідки беруть молодих талантів клуби, шо претендують на щось більше, ніж друге місце у чемпіонаті України.

Втім, агент Беніто - сакандально відомий Дмитро Селюк - так не вважає та запевняє, що з гравця Нігерії у Києві буде користь. А також користь йому - від контракту на 3,5 роки.

Вважається, що новачок «Динамо» може зіграти на обох флангах, а також на позиції центрального форварда, але звичною позицією Беніто є правий фланг атаки.

Джерело: Главком СПОРТ