Партнер Зінченка в «Манчестер Сіті» Агуеро стане пам’ятником

Нападник збірної Аргентини по завершенні сезону залишить англійську команду

Найкращий бомбардир в історії «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро влітку залишить англійську команду. Про це повідомив голова ради директорів клубу Халдун Аль-Мубарак.

«Серхіо Агуеро багато зробив за 10 років у «Манчестер Сіті». Зараз ще не час для прощальних слів. Нам ще багато належить зробити, – сказав Аль-Мубарак сайту клубу. – Поки ж повідомлю, що ми доручимо скульптору створити статую Серхіо Агуеро, яка буде стояти біля нашого стадіону «Етіхад» поруч з тими, що вже будуються для Венсана Компані і Давида Сільви».

Серхіо Агуеро перейшов у «Манчестер Сіті» влітку 2011 року з мадридського «Атлетіко». Сума трансферу склала 40 мільйонів євро. Його контракт з «місцянами» закінчується 30 червня 2021 року. Аргентинець в нинішньому сезоні чемпіонату Англії взяв участь у восьми матчах і забив один гол.

У складі «городян» він чотири рази виграв чемпіонат Англії, п'ять разів брав Кубок ліги, три рази перемагав у Суперкубку країни, а також взяв Кубок Англії в сезоні-2018/2019.

В своїх лавах хочуть бачити Агуеро італійські «Ювентус» та «Інтер».

За «Манчестер Сіті» виступає капітан збірної України Олександр Зінченко.