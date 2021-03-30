  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    У Житомирі 16 років реконструювали стадіон і нарешті відкрили

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На новому стадіоні в Житомирі встигли зіграти один матч - У Житомирі 16 років реконструювали стадіон і нарешті відкрили
    На новому стадіоні в Житомирі встигли зіграти один матч
    Фото з відкритих джерел

    На арену «Полісся» було витрачено 167 мільйонів гривень

    Клуб першої ліги «Полісся» нарешті отримав сучасну арену. У Житомирі через 16 років нарешті реконструювали стадіон, де передбачене не лише футбольне поле, а й сектори для занять іншими видами спорту.

    «Реконструкцію першої черги стадіону завершили в 2020 році. Відремонтовано легкоатлетичне ядро, футбольне поле і трибуни», – йдеться в повідомленні Житомирської ОДА.

    Реконструкція об'єкта розпочалася 2005 року. Загальна вартість робіт на стадіоні становить 167 млн грн.

    Останній раз «Полісся» грало тут в листопаді 2004 року.

    На даний момент стадіон готовий до проведення футбольних матчів першої ліги і рекомендований Асоціацією футболу України для включення в календар змагань на 2021-2022 роки.

    23 березня на стадіоні «Полісся» відбувся футбольний матч першої ліги між командами «Полісся» (Житомир) та «Кристал» (Херсон).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Полісся»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies