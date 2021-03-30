У Житомирі 16 років реконструювали стадіон і нарешті відкрили

На новому стадіоні в Житомирі встигли зіграти один матч

На арену «Полісся» було витрачено 167 мільйонів гривень

Клуб першої ліги «Полісся» нарешті отримав сучасну арену. У Житомирі через 16 років нарешті реконструювали стадіон, де передбачене не лише футбольне поле, а й сектори для занять іншими видами спорту.

«Реконструкцію першої черги стадіону завершили в 2020 році. Відремонтовано легкоатлетичне ядро, футбольне поле і трибуни», – йдеться в повідомленні Житомирської ОДА.

Реконструкція об'єкта розпочалася 2005 року. Загальна вартість робіт на стадіоні становить 167 млн грн.

Останній раз «Полісся» грало тут в листопаді 2004 року.

На даний момент стадіон готовий до проведення футбольних матчів першої ліги і рекомендований Асоціацією футболу України для включення в календар змагань на 2021-2022 роки.

23 березня на стадіоні «Полісся» відбувся футбольний матч першої ліги між командами «Полісся» (Житомир) та «Кристал» (Херсон).