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    Помер один із найкращих баскетболістів України 2000-х років

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    Андрій Ботічев у формі збірної України - Помер один із найкращих баскетболістів України 2000-х років
    Андрій Ботічев у формі збірної України
    Світлина - Планета Баскетбол

    Андрієві Ботічеву було 45 років

    Ексбіґмен збірної України з баскетболу Андрій Ботічев пішов з життя у віці 45 років.

    Ботічев виступав за донецький «Шахтар», російський «Автодор» із Саратова, маріупольський «Азовмаш» і «Донецьк», а також захищав кольори збірної України. У складі маріупольців він зібрав солідну колекцію досягнень, серед яких виділяються чотири титули чемпіона України, перемога в Північній конференції Кубка Європи ФІБА і вихід у фінал Єврокубка ФІБА.

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    Збірна України напередодні Євробаскету-2003. Андрія Ботічева (№14), Олександра Окунського (№11) і Григорія Хижняка (№15) нині з нами вже немає

    Після закінчення ігрової кар'єри Ботічев залишився в баскетболі в статусі судді і тренера.

    За кілька останніх років померли ще два партнера Ботічева по передній лінії збірної – Григорій Хижняк та Олександр Окунський.

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    смерть баскетбол Григорій Хижняк Олександр Окунський Андрій Ботічев
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