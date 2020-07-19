Помер один із найкращих баскетболістів України 2000-х років



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Андрій Ботічев у формі збірної України Світлина - Планета Баскетбол

Андрієві Ботічеву було 45 років

Ексбіґмен збірної України з баскетболу Андрій Ботічев пішов з життя у віці 45 років.

Ботічев виступав за донецький «Шахтар», російський «Автодор» із Саратова, маріупольський «Азовмаш» і «Донецьк», а також захищав кольори збірної України. У складі маріупольців він зібрав солідну колекцію досягнень, серед яких виділяються чотири титули чемпіона України, перемога в Північній конференції Кубка Європи ФІБА і вихід у фінал Єврокубка ФІБА.

Збірна України напередодні Євробаскету-2003. Андрія Ботічева (№14), Олександра Окунського (№11) і Григорія Хижняка (№15) нині з нами вже немає

Після закінчення ігрової кар'єри Ботічев залишився в баскетболі в статусі судді і тренера.

За кілька останніх років померли ще два партнера Ботічева по передній лінії збірної – Григорій Хижняк та Олександр Окунський.