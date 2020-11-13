Помер відомий український футболіст і тренер, чемпіон СРСР

Владиславу Глухарєву був 81 рік

Вчора, 12 листопада, на 82-му році життя не стало відомого українського футболіста і тренера Владислава Глухарєва.

Владислав Глухарєв народився 11 вересня 1939 року в Дніпрі, але ім’я собі зробив як футболіст і тренер у Луганську.

У команді «Трудові резерви», яка пізніше була переіменована в «Зорю», оборонець чи хавбек руйнівного плану Глухарєв з’явився у 1958 році, 19-річним. Загалом за «Зорю» Владислав провів сім сезонів (1958-1961, 1965-1967), зіграв за неї 198 матчів і забив 14 голів. За луганців Глухарєв виступав в основному в першій лізі чемпіонату СССР. В усіх сезонах, за винятком останнього, у 1967-му, коли команда з ним у складі вийшла в елітний ешелон совєцького футболу.

Пауза Владислава у виступах за «Зорю» в період 1962-1964 років пов’язана з потребою служити в армії. Ці три сезони Глухарєв провів у складі київського СКА, за який загалом у першій і другій лігах відіграв 95 матчів і забив 1 м’яч.

Після завершення гравецької кар’єри Глухарєв працював у тренерському штабі «Зорі». Зокрема асистував Германові Зоніну в чемпіонському сезоні-1972.

В наступних Владислав Петрович кілька десятиліть виховував в Луганському спортінтернаті юних футболістів.