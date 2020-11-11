«Перший капітан». Вийшла книга про відомого українського хокеїста

Валентин Уткін був знаковою особистістю і як гравець, і як функціонер

Цими днями побачила світ книга «Перший капітан», присвячена маестро українського хокею Валентину Уткіну.

Про свого товариша на її сторінках розповідають його найближчий друг – чемпіон СССР-1961 у складі футбольного київського «Динамо» Анатолій Сучков, олімпійський чемпіон-1992 Олексій Житник, директор Інституту мікробіології і вірусології, академік НАН України Валентин Підгорський, відомий актор Алім Федоринський, партнери Уткіна за командою, його вихованці, рідні та друзі.

Валентин Уткін - капітан київського «Динамо»

Свого часу 29-річний результативний форвард став першим капітаном новачка елітного дивізіону – хокейного клубу київського «Динамо», який потім переіменувався в «Сокіл». Потім Уткін працював у тренерському штабі команди з берегів Дніпра. А коли у столичному спорткомплексі «Авангард» відкрилася дитячо-юнацька школа олімпійського резерву «Сокіл», її незмінним директором протягом трьох десятиліть був саме заслужений тренер України Валентин Уткін. Тисячі київських хлопців він навчив не тільки впевнено стояти на льоду, але й виховав справжніх чоловіків: хто пройшов «школу Уткіна», запам’ятали його уроки на все життя.

Валентина Уткіна не стало 1 жовтня 2013 року, в 79-річному віці.

Обкладинка книги, присвяченої легенді

У січні 2014 року в Києві відбувся перший дитячий міжнародний турнір, присвячений пам’яті блискучого хокеїста і тренера. Змагання стали традиційними і кожної зими збирають у столиці юних талановитих вихованців з різних міст України, а також іноземних держав. На черговому турнірі його учасники отримають екземпляри виданої книги у якості сувенірів.

Читайте також:

Джерело: ХК Кременчук