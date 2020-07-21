Офіційно: луганську «Зорю» залишає чотири футболісти основи і капітан



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З Микитою Каменюкою луганські фанати попрощалися під час матчу заключного туру чемпіонату-2019/2020 Ствітлина - ТСН

До сезону-2019/2020 команда підійде суттєво оновленою

Виконуючий обов'язки генерального директора «Зорі» Станіслав Оганов по закінченню сезону розповів про кадрові перестановки в команді. За його словами, команду точно залишать Богдан Михайличенко, Євген Чеберко, а також орендовані в «Динамо» Олксандр Тимик і Богдан Леднєв.

«Після закінчення сезону, з першого серпня Михайличенко переходить в бельгійський «Андерлехт», а Євген Чеберко – в австрійський ЛАСК, - каже пан Оганов. – Крім того, закінчується оренда в Олександра Тимчика та Богдана Лєднєва, які повертаються в «Динамо». Також ми продовжуємо переговори щодо Артема Громова. Більше від нас не йде ніхто. Всі на повноцінних контрактах. З багатьма футболістами контракти переукладено на більш тривалі терміни. Кістяк команди ми збережемо».

Окрім того, вже не гратиме за «Зорю» її багаторічний капітан Микита Каменюка.

«Рано чи пізно кар'єру футболіста доводиться завершувати. Я прямо запитав Микиту чи зацікавлений він у подальшій роботі з нами. Він відповів, що свою долю він пов'язав з «Зорею» і в інший клуб йти не хотів би. У мене була домовленість з президентом і тренерським штабом, і ми запропонували Микиті посаду помічника тренера U19. З 1 серпня він офіційно вступає на цю посаду», - каже Станіслав Оганов.

Також клуб шукає варіанти для підсилення складу.

«Ця робота активно рухається, - розповідає Оганов. - Наш голова селекційної служби Юрій Дудник постійно дивиться різні варіанти. Скажу так: у полі нашого зору дев’ять футболістів. Але події випереджати не будемо. Як тільки будуть досягнуті угоди і підписані контракти, ми відразу ж повідомимо всіх про це на нашому офіційному сайті».

Також наразі невідомо, хто очолюватиме «Зорю» в сезоні-2020/2021. Віктор Скрипник є одним із претендентів на посаду в київському «Динамо».