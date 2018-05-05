Порошенко негативно висловився щодо Чемпіонату світу-2018 в Росії

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня

Президент України Петро Порошенко заявив, що Чемпіонат світу з футболу 2018 року у Росії – це інструмент пропаганди і РФ намагається використати його задля відновлення своєї репутації на міжнародній арені. Про це повідомляється на сайті Президента. «Це – чистий інструмент пропаганди, аби хоч трохи відбілити заплямовану репутацію



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Петро Порошенко

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня

Президент України Петро Порошенко заявив, що Чемпіонат світу з футболу 2018 року у Росії – це інструмент пропаганди і РФ намагається використати його задля відновлення своєї репутації на міжнародній арені.

Про це повідомляється на сайті Президента.

«Це – чистий інструмент пропаганди, аби хоч трохи відбілити заплямовану репутацію Росії. Це не має нічого спільного зі спортом. Це – питання геополітики», – сказав Глава держави в інтерв'ю виданню «Фокус».

Петро Порошенко також висловив думку, що «кожен повинен особисто вирішувати, чи їхати туди, чи ні».

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.