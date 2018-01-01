ФІФА розслідує допінгові справи двох російських футболістів

Про це заявив колишній президент Російського футбольного союзу Віталій Мутко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) проводить розслідування відносно Руслана Камболова й Івана Князєва через порушення антидопінгових правил. Про це повідомив віце-прем'єр Російської Федерації Віталій Мутко. «Був список з 11-ти футболістів, на яких прийшов запит, по двом – Камболову та Князєву – почали розслідування», -



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Віталій Мутко. Фото ТАСС

Про це заявив колишній президент Російського футбольного союзу Віталій Мутко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) проводить розслідування відносно Руслана Камболова й Івана Князєва через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомив віце-прем'єр Російської Федерації Віталій Мутко.

«Був список з 11-ти футболістів, на яких прийшов запит, по двом – Камболову та Князєву – почали розслідування», - сказав він.

«У даному випадку Російський футбольний союз (РФС) – це не суб'єкт допінг-контролю, це не пов'язано зі збірною, ми просто можемо запитувати або давати інформацію. Спортсмени тестуються на змаганнях, єврокубках, у збірних. Ми абсолютно відкриті, Камболов і Князєв дали свідчення, подивимося, куди це піде», - додав Мутко.

У вересні 2016 року ФІФА запросила в РФС інформацію по 11 футболістам, які фігурували у доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) під керівництвом Річарда Макларена.

Тоді Мутко заявив, що допінг-проби дев'яти російських футболістів дали негативний результат на заборонені речовини.

Мутко чомусь вважає, що російський футбол витримає всі розслідування допінгових випадків. За його словами, РФС повністю відкритий і готовий до співпраці з ФІФА.

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Джерело: ТАСС