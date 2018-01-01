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    ФІФА розслідує допінгові справи двох російських футболістів

    Про це заявив колишній президент Російського футбольного союзу Віталій Мутко
    Міжнародна федерація футболу (ФІФА) проводить розслідування відносно Руслана Камболова й Івана Князєва через порушення антидопінгових правил. Про це повідомив віце-прем'єр Російської Федерації Віталій Мутко. «Був список з 11-ти футболістів, на яких прийшов запит, по двом – Камболову та Князєву – почали розслідування», -
    • Сьогодні, 09:31
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    Віталій Мутко. Фото ТАСС
    Віталій Мутко. Фото ТАСС

    Про це заявив колишній президент Російського футбольного союзу Віталій Мутко

    Міжнародна федерація футболу (ФІФА) проводить розслідування відносно Руслана Камболова й Івана Князєва через порушення антидопінгових правил.

    Про це повідомив віце-прем'єр Російської Федерації Віталій Мутко.

    «Був список з 11-ти футболістів, на яких прийшов запит, по двом – Камболову та Князєву – почали розслідування», - сказав він.

    «У даному випадку Російський футбольний союз (РФС) – це не суб'єкт допінг-контролю, це не пов'язано зі збірною, ми просто можемо запитувати або давати інформацію. Спортсмени тестуються на змаганнях, єврокубках, у збірних. Ми абсолютно відкриті, Камболов і Князєв дали свідчення, подивимося, куди це піде», - додав Мутко.

    У вересні 2016 року ФІФА запросила в РФС інформацію по 11 футболістам, які фігурували у доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) під керівництвом Річарда Макларена.

    Тоді Мутко заявив, що допінг-проби дев'яти російських футболістів дали негативний результат на заборонені речовини.

    Мутко чомусь вважає, що російський футбол витримає всі розслідування допінгових випадків. За його словами, РФС повністю відкритий і готовий до співпраці з ФІФА.

    Читайте також, як спортсмени з Росії їдуть на Олімпіаду, заклеюючи скотчем написи «Russia» на сумках.

    Джерело: ТАСС

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ допінг ФІФА WADA російські спортсмени розслідування
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