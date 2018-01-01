Російські спортсмени змирилися: позов у зв'язку з недопуском на Олімпіаду відкликано з Лозанни

Адвокати вирішили, що суд у Лозанні міг бути змушений наслідувати рішенням у Пхьончхані

Позов російських спортсменів у зв'язку з недопуском Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) на Олімпійські ігри відкликаний із суду у Лозанні. Про це повідомив Лут Беррес, адвокат швейцарської юридичної компанії, що представляє інтереси атлетів. «Позов у Лозанні повністю відкликано», - заявив він. Беррес пояснив, що звернення до



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Адвокати вирішили, що суд у Лозанні міг бути змушений наслідувати рішенням у Пхьончхані

Позов російських спортсменів у зв'язку з недопуском Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) на Олімпійські ігри відкликаний із суду у Лозанні.

Про це повідомив Лут Беррес, адвокат швейцарської юридичної компанії, що представляє інтереси атлетів.

«Позов у Лозанні повністю відкликано», - заявив він.

Беррес пояснив, що звернення до Окружного суду Лозанни було частиною стратегії адвокатів.

«Із самого початку було вирішено проводити дві паралельні процедури. Ідея ініціювання двох процедур паралельно полягала у тому, щоб максимально підвищити шанси для досягнення позитивного результату, досліджувати всі можливі шляхи для спортсменів. І це було зроблено», - зауважив він.

Однак із самого початку не було ясно, як швидко просуватиметься справа за кожним із двох шляхів.

«Процедура у Лозанні переслідувала дві мети – домогтися від МОК надати обґрунтування незапрошення спортсменів на Олімпіаду (у підсумку ці обґрунтування були представлені) і, по-друге, домогтися участі спортсменів в Олімпіаді. Однак у CAS у Пхьончхані процедура виявилася дуже швидкою», - констатував співрозмовник агентства.

«Після прийнятого минулої ночі CAS рішення про відхилення апеляції 47 атлетів з Росії на недопуск до Ігор-2018 у нас не було іншого вибору, окрім як відкликати позов у Лозанні, оскільки рішення Окружного суду могло бути аналогічним, тобто суд у Лозанні міг бути змушений наслідувати рішенням, прийнятим минулої ночі у Пхьончхані», - зазначив Беррес.

Нагадаємо, російських спортсменів забрали на допінг-контроль після перших змагань у Пхьончхані.

Джерело: ТАСС