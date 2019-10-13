Повне відео бою Усик – Візерспун



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Олександр Усик вийшов на бій у новому образі Скрін-шот

Ефектний дебют Усика серед супертяжів

Екс-чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) успішно дебютував у надважкому дивізіоні.

Щойно на рингу Wintrust Arena в Чикаґо (штат Іллінойс, США) Усик переміг на десять кілограмів важчого за себе і на шість років старшого американця Чезза Візерспуна (38-4, 29 КО). Після семи раундів команда Чезза зупинила одностороннє побиття і вирішила здатися.

Після бою Усик заявив, що готовий битися з грандами надважкої ваги на кшталт британця Ентоні Джошуа.