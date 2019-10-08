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    Український боєць Бурсак битиметься з екс-претендентом на титул чемпіона світу

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    Максим Бурсак битиметься з&nbsp;Давідом Лєм'є - Український боєць Бурсак битиметься з екс-претендентом на титул чемпіона світу
    Максим Бурсак битиметься з Давідом Лєм'є
    Ukrainian Boxing Arena

    Для 35-річного Максима то буде остання нагода повернутися на топ-рівень

    Українець Максим Бурсак (35-5-2, 15 КО) 7 грудня в Монреалі (Канада) зустрінеться з топовиим канадцем, екс-претендентом на чемпіонський титул в середній вазі Давідом Лєм'є (40-4, 34 КО).

    Для Лєм'є це буде бій на своїй Батьківщині, він народився в Монреалі, та навіть арена «Белл-Центр» буде рідною для Давіда, оскільки він провів там аж 16 поєдинків. Максим провів свій попередній бій лише три дні назад, зупинивши в п’ятому раунді грузинського джорнімена Беку Мукхулівшілі (5-8, 2 КО).

    Бурсаку вже 35 років і бій з Лєм'є можна з упевненістю назвати останнім шансом поборотися за елітні місця своєї ваги, та отримати шанс на титульний бій.

     Читайте також: Український боєць, який усі 15 боїв виграв нокаутом, отримав найсерйознішого суперника в кар’єрі

    Джерело: Ukrainian Boxing Arena

    бокс Максим Бурсак Давід Лем'є
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