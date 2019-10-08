Український боєць Бурсак битиметься з екс-претендентом на титул чемпіона світу
Максим Бурсак битиметься з Давідом Лєм'є
Ukrainian Boxing Arena
Для 35-річного Максима то буде остання нагода повернутися на топ-рівень
Українець Максим Бурсак (35-5-2, 15 КО) 7 грудня в Монреалі (Канада) зустрінеться з топовиим канадцем, екс-претендентом на чемпіонський титул в середній вазі Давідом Лєм'є (40-4, 34 КО).
Для Лєм'є це буде бій на своїй Батьківщині, він народився в Монреалі, та навіть арена «Белл-Центр» буде рідною для Давіда, оскільки він провів там аж 16 поєдинків. Максим провів свій попередній бій лише три дні назад, зупинивши в п’ятому раунді грузинського джорнімена Беку Мукхулівшілі (5-8, 2 КО).
Бурсаку вже 35 років і бій з Лєм'є можна з упевненістю назвати останнім шансом поборотися за елітні місця своєї ваги, та отримати шанс на титульний бій.
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Джерело: Ukrainian Boxing Arena