Український боєць Бурсак битиметься з екс-претендентом на титул чемпіона світу



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Максим Бурсак битиметься з Давідом Лєм'є Ukrainian Boxing Arena

Для 35-річного Максима то буде остання нагода повернутися на топ-рівень

Українець Максим Бурсак (35-5-2, 15 КО) 7 грудня в Монреалі (Канада) зустрінеться з топовиим канадцем, екс-претендентом на чемпіонський титул в середній вазі Давідом Лєм'є (40-4, 34 КО).

Для Лєм'є це буде бій на своїй Батьківщині, він народився в Монреалі, та навіть арена «Белл-Центр» буде рідною для Давіда, оскільки він провів там аж 16 поєдинків. Максим провів свій попередній бій лише три дні назад, зупинивши в п’ятому раунді грузинського джорнімена Беку Мукхулівшілі (5-8, 2 КО).

Бурсаку вже 35 років і бій з Лєм'є можна з упевненістю назвати останнім шансом поборотися за елітні місця своєї ваги, та отримати шанс на титульний бій.

Джерело: Ukrainian Boxing Arena