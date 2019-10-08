Редактор The Ring вважає бій за участю українця найкращим у 2019 році



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Геннадій Головкін здобув дуже суперечливу перемогу над Сергієм Дерев'янченком Sport.kz

Дуґласові Фішеру шкода вболівальників, які не вміють отримувати задоволення від бою

Головний редактор журналу The Ring Дуґлас Фішер у своїй рубриці «Пошта понеділка» поділився думками про бій казахстанця Геннадія Головкіна і українця Сергія Дерев'янченка, який завершився перемогою Геннадія одноголосним рішенням суддів.

«Головкін і Дерев'янченко показали інтенсивні «гойдалки» і цей файт є кандидатом на звання найкращого бою року. Здається, що 80% реакції фанатів в «твіттері» - це щось негативне (судді пограбували Дерев'янченка, Бенкса потрібно звільнити, Головкін постарів, GGG пора на пенсію, GGG переоцінений тощо). Я не в курсі, чи знають сучасні шанувальники боксу, як дійсно насолоджуватися гаряче конкурентним 12-раундовим матчем між двома топовими претендентами. Це сумно.

Відносно чуток про хворобу Геннадія – я не чув їх до зважування і трохи більше почув про це напередодні бою. Але я їх проіґнорував, тому що чую цю нісенітницю перед більшістю зважувань GGG (і перед зважуваннями інших добре відомих боксерів). Завжди знайдеться група фанатів або інсайдерів, які заявляють, що бійці «виглядають не так, як треба». Як на мене Геннадій виглядав чудово.

Прямо перед початком бою я отримав кілька текстових повідомлень від моїх друзів і колег, які прогнозували, що Головкін програє і навіть буде нокаутований. Все, що я їм сказав, це те, що поєдинок буде важким 12-раундовим протистоянням для двох середньоваговиків», - написав Фішер.