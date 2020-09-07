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    Новини

    Працівники Олімпійського коледжу імені Піддубного розпочали безстроковий страйк у відповідь на дії Кабміну

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    Педагогічний колектив Олімпійського коледжу Івана Піддубного вимагає відставки Шкарлета та Гутцайта - Працівники Олімпійського коледжу імені Піддубного розпочали безстроковий страйк у відповідь на дії Кабміну
    Педагогічний колектив Олімпійського коледжу Івана Піддубного вимагає відставки Шкарлета та Гутцайта
    Світлина - Олімпійський коледж імені Івана Піддубного

    Освітяни вимагають звільнення виконувача обов’язки міністра освіти та міністра спорту

    6 вересня рішенням загальних зборів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного оголошено безстроковий страйк на знак протесту проти розпорядження Кабміну України про фактичну ліквідацію коледжу.

    Як уже повідомляв «Главком», згідно з розпорядженням, підписаним прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, заклад передається в підпорядкування Університету фізичної культури і спорту. Керівництво коледжу сприймає таке рішення як крок на зустріч рейдерському захопленню територій освітньої установи.

    Серед вимог представників педагогічного колективу Олімпійського коледжу виділяються дві: скасування розпорядження прем’єра і звільнення тимчасового виконувача обов’язки міністра освіти Шкарлета та міністра молоді і спорту Гутцайта, як ініціаторів знищення унікального закладу олімпійської освіти.

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    Працівники Олімпійського коледжу імені Піддубного розпочали безстроковий страйк у відповідь на дії Кабміну
    Працівники Олімпійського коледжу імені Піддубного розпочали безстроковий страйк у відповідь на дії Кабміну
    Працівники Олімпійського коледжу імені Піддубного розпочали безстроковий страйк у відповідь на дії Кабміну
    Працівники Олімпійського коледжу імені Піддубного розпочали безстроковий страйк у відповідь на дії Кабміну
    Працівники Олімпійського коледжу імені Піддубного розпочали безстроковий страйк у відповідь на дії Кабміну
    Працівники Олімпійського коледжу імені Піддубного розпочали безстроковий страйк у відповідь на дії Кабміну
    Працівники Олімпійського коледжу імені Піддубного розпочали безстроковий страйк у відповідь на дії Кабміну
    Працівники Олімпійського коледжу імені Піддубного розпочали безстроковий страйк у відповідь на дії Кабміну
    Документ - Олімпійський коледж імені Івана Піддубного

    Також студенти-олімпійці звернулися до студентів та освітян інших закладів з закликом розпочати підготовку до загальноукраїнського страйку з вимогою відставки Шкарлета та вжиття інших заходів порятунку національної системи освіти.

     Читайте також: Сандей Аделаджа, московські батюшки і забудовники. Чому спорту так важко в Олімпійському коледжі
    Кабмін спорт Міністерство освіти і науки страйк Мінмолодьспорт Богдан Грицай Вадим Гутцайт Денис Шмигаль Олексій Семенюшко Євген Імас Сергій Шкарлет Олімпійський коледж Піддубного
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