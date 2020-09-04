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    Крок на зустріч рейдерам? Уряд передає коледж Піддубного Університету фізвиховання (документ)

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    Директор Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного відбив уже не одну спробу рейдерського захоплення територій навчального закладу - Крок на зустріч рейдерам? Уряд передає коледж Піддубного Університету фізвиховання (документ)
    Директор Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного відбив уже не одну спробу рейдерського захоплення територій навчального закладу
    Світлина - Іван Вербицький

    У закладі вважають, що урядовці діють в інтересах забудовників

    Відомий борець вільного стилю, а паралельно викладач Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві Богдан Грицай оприлюднив на власній сторінці у «Фейсбуку» розпорядження Кабінету міністрів України за підписом прем’єра Дениса Шмигаля «Про реорганізацію олімпійського коледжу імені Івана Піддубного» в Києві.

    Згідно з розпорядженням, заклад повинен бути переданий у підпорядкування Національного університету фізичного виховання і спорту України. Мотивується таке рішення спільністю завдань коледжу і головного спортивного вузу держави.

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    Крок на зустріч рейдерам? Уряд передає коледж Піддубного Університету фізвиховання (документ)
    Крок на зустріч рейдерам? Уряд передає коледж Піддубного Університету фізвиховання (документ)
    Документи - Фейсбук Богдана Грицая

    Проте у коледжі Піддубного не сумніваються, що урядовці діють в інтересах забудовників. Раніше «Главком» уже розповідав, що згідно з офіційними даними «щодо фінансування закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання» , коледж імені Івана Піддубного – єдиний, який не отримує від Міністерства освіти жодної копійки на навчально-спортивну роботу і один з небагатьох, кому не фінансують придбання спортивного обладнання та інвентарю. Спроби рейдерського захоплення територій закладу робилися й раніше.

    «Цим розпорядженням, ініційованим в.о. міністра освіти Шкарлетом та міністром спорту Гутцайтом Олімпійський коледж імені Івана Піддубного знову намагаються знищити шляхом рейдерського захоплення, - коментує ситуацію Богдан Грицай. – Приваблює рейдерів на чолі з ректором Університету фізичного виховання Євгенієм Імасом коледж тим, що розташований на п’ятнадцяти гектарах столичної землі біля станції метро «Лісова», має значну спортивну інфраструктуру: легкоатлетичний манеж, футбольний, гімнастичний та два фехтувальних зали, п’ять футбольних полів, басейн,стадіони, гуртожитки... Чим не ласий шматок для дерибану?

    Водночас при коледжі є загальноосвітня школа, де навчаються діти з 6-го по 11-й класи, поєднуючи навчання зі спортом (16 видів). Після ухвалення цього рішення школу просто ліквідовують, їй нема місця у системі університету фізкультури. А саме вона забезпечує унікальність безперервного навчання та спортивної підготовки: після закінчення школи учні мають можливість вступу до коледжу, якщо вони входять до складу збірної команди України або є переможцями чемпіонатів та першостей України з виду спорту, яким займаються, та здобути вищу освіту. Олімпійський коледж імені Івана Піддубного є єдиним в Україні, який має таку інфраструктуру та такі можливості для навчання і спортивної кар’єри».

    Зауважимо, що крім суто фахових переваг, коледж Піддубного на чолі з директором Олексієм Семенюшком відзначається прискіпливістю підходів до патріотичного виховання молоді.

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