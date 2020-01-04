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    Прапор України вже майоріє в олімпійській Лозанні

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    Участь у зимовій юнацькій Олімпійаді візьме близько двох тисяч спортсменів - Прапор України вже майоріє в олімпійській Лозанні
    Участь у зимовій юнацькій Олімпійаді візьме близько двох тисяч спортсменів

    За кілька днів в Швейцарії розпочнуться ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри

    За п’ять днів, 9 січня, в  Лозанні (Швейцарія) стартують ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри. Україну на змаганнях представлятимуть 39 спортсменів, які змагатимуться у 12 з 16 можливих дисциплін. Юні спортсмени вже потроху заселяють олімпійське селище, і за традицією розміщують на балконах прапори своїх країн. Вже з’явився в олімпійському селищі і прапор України.

    Урочисте відкриття Ігор відбудеться 9 січня, в з 10-го стартують змагання. Однією з головних особливостей «Лозанні 2020» стане її двохвильова організаційна система, інноваційне рішення, яке покликане значно збільшити розміщення хостингу, дозволяючи кожній «хвилі» спортсменів менше затримуватися в Лозанні. Таким чином хочуть якомога комфортніше розмістити близько 2 тисяч учасників, які мають змагатися в зимових ЮОІ.

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    Олімпійське селище в Лозанні

    Перша хвиля змагань розпочнеться з гірськолижного катання в Лес-Діаблерет, біатлону в Ле-Туфе і гірськолижного туризму, який дебютує на Олімпійських іграх, у Вілларі. Лозанна буде господарем фігурного катання та змішаного хокею на льоду 3х3, нового формату змагань, запропонованого та розробленого Міжнародною федерацією хокею на льоду спеціально для цих змагань. В першій хвилі змагань також відбудуться змагання з ковзанярського спорту на замерзлому озері Сен-Моріц.

    З 16-го січня стартує друга хвиля змагань, де розіграють медалі у бобслеї, скелетоні, стрибках на лижах, та північних лижах, шорт-треку, хокею та сноубордінгу.  

    Познайомитися зі складом збірної України на юнацькі олімпійські ігри можна за посиланням.

     Читайте також: 
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