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    Збірна України з хокею яскраво стартувала Різдвяному турнірі на призи Лукашенка

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    Андрій Срюбко і свої ворота захистив, і закинув, і результативну передачу віддав - Збірна України з хокею яскраво стартувала Різдвяному турнірі на призи Лукашенка
    Андрій Срюбко і свої ворота захистив, і закинув, і результативну передачу віддав
    Белта

    Українські легенди розгромили швейцарців

    Сьогодні, 3 січня, у Мінську ветеранська збірна України матчем проти Швейцарії стартувала на Різдвяному турнірі на приз президента Республіки Білорусь Аляксандра Лукашенка.

    Матч українці почали з закинутої шайби – ще в перші п'ять хвилин у воротах швейцарців відзначився Сергій Варламов. Однак вже через три хвилини команда Швейцарії прошила українського голкіпера Вадима Селиверстова і зрівняла рахунок.

    Знову вийти вперед українці змогли тільки на екваторі поєдинку, коли Сергій Климентьєв вразив ворота після передачі Андрія Срюбка з синьої лінії.

    Третій період, як і два перших, українці почали за тим же сценарієм. На цей раз відзначився оборонець Андрій Срюбко. А відрив до трьох шайб під кінець зустрічі збільшив Роман Сальников, встановивши остаточний рахунок у матчі – 4:1.

    Свій наступний матч українці зіграють вже завтра, 4 січня, проти команди з Фінляндії. Матч розпочнеться о 13:30.

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    Збірна України хокей Андрій Срюбко Сергій Климентьєв Вадим Селиверстов Сергій Варламов Роман Сальников
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