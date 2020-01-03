Українська віце-чемпіонка світу зі сноуборду розповіла, чи є гендерна дискримінація у її виді спорту



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Данча має вищу освіту не пов'язану зі спортом - завершила університет за фахом "Облік і аудит".

Аннамарі Данча поділилася планами на сезон і розповіла що надихає її на успіхи

Срібна призерка чемпіонату світу зі сноубордингу, чемпіонка світу серед юніорів, заслужений майстер спорту України Аннамарі Данча, дала інтерв’ю сайту WOMO, в якому розповіла що для неї найтяжке в кар’єрі спортсмена, чи складно бути жінкою у зимових видах спорту, і чим та ким надихається для подальшої роботи.

-Для мене найважче, напевно, це переїзди. Влітку і восени ми тренуємося в Альпах Австрії і Швейцарії, взимку старти практично щотижня і на різних континентах, тому переїздів дуже багато і вони стомлюючі.

Найприємніше - це відчуття швидкості, чіткості дуги яку тримає твій сноуборд під тобою, ця ті зібраність і сила, які ти знаходиш в собі, щоб на кожному спуску, кожен день виходити із зони комфорту, долати себе і ставати швидше, вправніше і більш технічно проходити трасу. Ще я дуже люблю гори, різноманітність яких просто захоплює, зараз наприклад ми в Італії: Доломіти просто неймовірної краси гори, - ділиться враженнями Аннамарі.

29-річна Аннамарі найстарша в збірній України

Жінкам в лижних видах спорту дуже комфортно, немає ніякої дискримінації - навпаки, у мене особисто лише підтримка з боку представників чоловічої статі. Хлопці постійно допомагають тягати важкий інвентар та сумки. Конкуренція сама по собі згубна, потрібно викладатися на 100% і результат прийде.

У мене змінилося 3 тренера в збірній за кар'єру, на початку я була наймолодшою спортсменкою в команді, зараз - найстарша. Для команди важливі дружба і підтримка, якщо в команді хороший клімат, то досягати перемог набагато легше. Найважливіші якості в екстремальних видах спорту - це сміливість, рішучість і координація.

Першим трненером спортсменки була її мама

Я підписана в соцмережах на багатьох українських олімпійських чемпіонів і чемпіонок, за всіма стежу, надихаюся, пишаюся ними і прагну потрапити в їх ряди. Саме в сноуборді захоплює Естер Ледечка, яка примудрилася виграти золото і в лижах і в сноуборді на останній олімпіаді.

У мене січень дуже насичений: в Австрії - два кубки, потім Швейцарія, Словенія і знову Італія. У лютому я буду виступати в Кореї і Канаді, в березні - заключний кубок світу в Німеччині, - розповіла Данча.