Американки у класичному протистоянні обіграли Канаду в фіналі чемпіонату світу з хокею (відео)



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Американки виграли юніорський чемпіонат світу ввосьме в історії IIHF

Цікавими думками у контексті цієї першості світу поділилася, можливо, найталановитіша українська хокеїстка

У словацькій столиці Братиславі завершився юніорський чемпіонат світу з хокею серед дівчат, не старших 18-ти років. У фінальному поєдинку збірна США перемогла 2:1 канадійок. Протистояння двох північно-американських шкіл – класичне для жіночого хокею. Бронзу здобули росіянки, які перемогли 6:1 фінок.

Цікавий коментар про цю подію на пабліку «Хокейна спільнота України» залишила 22-річна українська нападниця Валерія Манчак, котра зараз виступає за Університет Ліберті в American Collegiate Hockey Association. Торік Валерія грала в канадській лізі Independent, за клуб «HTI Stars», а кар’єру розпочинала у складі «Королев Дніпра».

«Мені пощастило грати в молодіжній лізі Канади як проти деяких американок та канадок, так і одягати одного кольору джерсі з талановитою захисницею з Росії, - пише Валерія Манчак. – Рівень хокейного мислення, катання та володіння шайбою у дівчат елітного дивізіону не гірший, аніж у хлопців їх віку. Тому досить цікаво подивитися за комбінаціями та грою дівчат.

Цьогоріч дива не сталося та фінал був за сценарієм. У цій віковій групі перемагає один рік Канада, інший – Америка.

Жіночий хокей стрімко розвивається в світі, але я помітила одну тенденцію: там, де розвивають чоловічі молодіжні та національні збірні, підіймається й рівень жіночих. Хто б міг подумати, що в еліті національних жіночих збірних в одній групі з американками та канадками гратимуть збірні Німеччини та Угорщини? Можна зробити один висновок, що правильно розроблена система дійсно працює, як і на чоловічому рівні, так і на жіночому».

Додамо, що американки виграли юніорський чемпіонат світу ввосьме в історії. Досі вони перемагали у 2008-му, 2009-му, 2011-му, 2015-му, 2016-му, 2017-му і 2018-му роках.