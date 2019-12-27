Україну на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх представить 39 спортсменів. Список
Українська молодь змагатиметься за нагороди в дванадцяти видах
З 9 по 22 січня 2020 року в Лозанні (Швейцарія) зберуться найсильніші юні представники зимових видів спорту зі всією Планети, які візьмуть участь у ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх. На найпрестижнішому молодіжному форумі Україну представлятимуть 39 спортсменів, які змагатимуться у 12 з 16 можливих дисциплін. Як повідомляє Національний Олімпійський комітет України, українці представлені у біатлоні, лижному двоборстві, хокеї 3х3, санному спорті, фігурному катанні, шорт-треці, стрибках на лижах, скелетоні, фристайлі, гірськолижному спорті, лижних гонках та сноубордингу.
Склад юнацької Олімпійської збірної України на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2020 року
Біатлон:
Жуковська Вікторія (м. Київ) - спринт 6 км; індивідуальна гонка 10 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета
Продан Тетяна (Сумська обл.) - спринт 6 км; індивідуальна гонка 10 км; одиночна змішана стафета; змішана естафета
Скрипко Ганна (Чернігівська обл.) - спринт 6 км; індивідуальна гонка 10 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета
Скрябіна Дар'я (м. Київ) спринт 6 км; індивідуальна гонка 10 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета
Кінаш Степан (Харківська обл.) - спринт 7,5 км; індивідуальна гонка 12,5 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета
Козак Марк (Чернігівська обл.) - спринт 7,5 км; індивідуальна гонка 12,5 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета
Кришталь Сергій ( Київська обл.) - спринт 7,5 км; індивідуальна гонка 12,5 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета
Мандзин Віталій (Тернопільська обл.) - спринт 7,5 км; індивідуальна гонка 12,5 км; одиночна емішана естафета; змішана естафета
Гірськолижний спорт:
Шепіленко Катерина ( Львівська обл.) – комбінація, супер‐гігант, слалом‐гігант, слалом
Філяк Тарас (Івано‐Франківська обл.) - комбінація, супер‐гігант, слалом‐гігант, слалом
Лижні гонки:
Компанієць Анастасія (Сумська обл.) - скікрос, гонка клас.ст, гонка віл.ст.
Нікон Анастасія (Сумська обл.) - скікрос, гонка клас.ст, гонка віл.ст.
Аксюта Володимир (Чернігівська обл.) - скікрос, гонка клас.ст, гонка віл.ст.
Лісогор Олександр (Чернігівська обл.) - скікрос, гонка клас.ст, гонка віл.ст.
Лижне двоборство:
Пилипчук Андрій ( Тернопільська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання зі стрибків на лижах з трампліна, командні змагання з північних лижних, дисциплін (вільний стиль)
Ящук Валентин ( Тернопільська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання зі стрибків на лижах з трампліна, командні змагання з північних лижних, дисциплін (вільний стиль)
Санний спорт
Антонюк Надія ( Львівська обл.) - двомісні
Мох Олександра ( Львівська обл.) - двомісні
Туницька Юліана (Тернопільська обл.) - одномісні
Бабура Богдан (Тернопільська обл.) - двомісні
Микиєвич Вадим ( Львівська обл.) - двомісні
Пилипів Олег‐Роман (Львівська обл.) - одномісні
Скелетон:
Дмитрієва Лансія (Дніпропетровська обл.) – одномісні
Стрибки на лижах з трампліну:
Герасим'юк Віталіна (Тернопільська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання, командні змагання з північних лижних дисциплін (вільний стиль)
Пилипчук Тетяна (Тернопільська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання, командні змагання з північних лижних дисциплін (вільний стиль)
Корчук Антон (Івано‐Франківська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання, командні змагання з північних лижних дисциплін (вільний стиль)
Янюк Юрій - індивідуальні змагання, командні змагання, командні змагання з північних лижних дисциплін (вільний стиль)
Сноубордінг:
Мальований Іван (м. Київ) – сноубордкрос
Фігурне катання:
Кокура Андрій ( м. Київ) - одиночне катання
Нестерова Софія (Дніпропетровська обл.) - парне катання
Даренський Артем (Дніпропетровська обл.) - парне катання
Чернявська Анна (Харківська обл.) - танці на льоду
Муратов Олег (Харківська обл.) - танці на льоду
Фристайл:
Коваленко Орест (Рівненська обл.) - слоупстайл, біг‐ейр
Хокей на льоду 3х3
Любинець Поліна (Дніпропетровська обл.)
Пасько Денис (Дніпропетровська обл.)
Трошкин Володимир ( Київська обл.)
Шорт-трек:
Зарванська Тетяна (Харківська обл.) - 500 м; 1000 м; змішана естафета
Федоренко Данило ( Харківська обл.) - 500 м; 1000 м; змішана естафета