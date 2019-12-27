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    Новини

    Україну на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх представить 39 спортсменів. Список

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    <span>З ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, що 2016 року відбувалися в норвезькому Ліллехаммері, українці привезли&nbsp;<span>три нагороди</span></span> - Україну на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх представить 39 спортсменів. Список
    З ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, що 2016 року відбувалися в норвезькому Ліллехаммері, українці привезли три нагороди

    Українська молодь змагатиметься за нагороди в дванадцяти видах

    З 9 по 22 січня 2020 року в Лозанні (Швейцарія) зберуться найсильніші юні представники зимових видів спорту зі всією Планети, які візьмуть участь у ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх. На найпрестижнішому молодіжному форумі Україну представлятимуть 39 спортсменів, які змагатимуться у 12 з 16 можливих дисциплін. Як повідомляє Національний Олімпійський комітет України, українці представлені у біатлоні, лижному двоборстві, хокеї 3х3, санному спорті, фігурному катанні, шорт-треці, стрибках на лижах, скелетоні, фристайлі, гірськолижному спорті, лижних гонках та сноубордингу.

    Склад юнацької Олімпійської збірної України на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2020 року

    Біатлон:

    Жуковська Вікторія  (м. Київ) - спринт 6 км; індивідуальна гонка 10 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета

    Продан Тетяна (Сумська обл.) - спринт 6 км; індивідуальна гонка 10 км; одиночна змішана стафета; змішана естафета

    Скрипко Ганна (Чернігівська обл.) - спринт 6 км; індивідуальна гонка 10 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета

    Скрябіна Дар'я (м. Київ) спринт 6 км; індивідуальна гонка 10 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета

    Кінаш Степан (Харківська обл.) - спринт 7,5 км; індивідуальна гонка 12,5 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета

    Козак Марк (Чернігівська обл.) - спринт 7,5 км; індивідуальна гонка 12,5 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета

    Кришталь Сергій ( Київська обл.) - спринт 7,5 км; індивідуальна гонка 12,5 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета

    Мандзин Віталій (Тернопільська обл.) - спринт 7,5 км; індивідуальна гонка 12,5 км; одиночна емішана естафета; змішана естафета

    Гірськолижний спорт:

    Шепіленко Катерина ( Львівська обл.) – комбінація, супер‐гігант, слалом‐гігант, слалом

    Філяк Тарас (Івано‐Франківська обл.) -  комбінація, супер‐гігант, слалом‐гігант, слалом

    Лижні гонки:

    Компанієць Анастасія (Сумська обл.) - скікрос, гонка клас.ст, гонка віл.ст.

    Нікон Анастасія (Сумська обл.) - скікрос, гонка клас.ст, гонка віл.ст.

    Аксюта Володимир (Чернігівська обл.) - скікрос, гонка клас.ст, гонка віл.ст.

    Лісогор Олександр (Чернігівська обл.) - скікрос, гонка клас.ст, гонка віл.ст.

    Лижне двоборство:

    Пилипчук Андрій ( Тернопільська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання зі стрибків на лижах з трампліна, командні змагання з північних лижних, дисциплін (вільний стиль)

    Ящук Валентин ( Тернопільська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання зі стрибків на лижах з трампліна, командні змагання з північних лижних, дисциплін (вільний стиль)

    Санний спорт

    Антонюк Надія ( Львівська обл.) - двомісні

    Мох Олександра ( Львівська обл.) - двомісні

    Туницька Юліана (Тернопільська обл.) - одномісні

    Бабура Богдан (Тернопільська обл.) - двомісні

    Микиєвич Вадим ( Львівська обл.) -  двомісні

    Пилипів Олег‐Роман (Львівська обл.) -  одномісні

    Скелетон:

    Дмитрієва Лансія (Дніпропетровська обл.) – одномісні
    Стрибки на лижах з трампліну:

    Герасим'юк Віталіна (Тернопільська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання, командні змагання з північних лижних дисциплін (вільний стиль)

    Пилипчук Тетяна (Тернопільська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання, командні змагання з північних лижних дисциплін (вільний стиль)

    Корчук Антон (Івано‐Франківська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання, командні змагання з північних лижних  дисциплін (вільний стиль)

    Янюк Юрій - індивідуальні змагання, командні змагання, командні змагання з північних лижних  дисциплін (вільний стиль)

    Сноубордінг:

    Мальований Іван (м. Київ) – сноубордкрос

    Фігурне катання:

    Кокура Андрій ( м. Київ) - одиночне катання

    Нестерова Софія (Дніпропетровська обл.) - парне катання

    Даренський Артем (Дніпропетровська обл.) - парне катання

    Чернявська Анна (Харківська обл.) - танці на льоду

    Муратов Олег (Харківська обл.) -  танці на льоду

    Фристайл:

    Коваленко Орест (Рівненська обл.) - слоупстайл, біг‐ейр

    Хокей на льоду 3х3

    Любинець Поліна (Дніпропетровська обл.)  

    Пасько Денис (Дніпропетровська обл.)

    Трошкин Володимир ( Київська обл.)

    Шорт-трек:

    Зарванська Тетяна (Харківська обл.) - 500 м; 1000 м; змішана естафета

    Федоренко Данило ( Харківська обл.) - 500 м; 1000 м; змішана естафета 

     Читайте також: Підтверджено учасників Різдвяної гонки від України

     

    біатлон фігурне катання спринт хокей скелетон фристайл Санний спорт
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