Україну на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх представить 39 спортсменів. Список



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З ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, що 2016 року відбувалися в норвезькому Ліллехаммері, українці привезли три нагороди

Українська молодь змагатиметься за нагороди в дванадцяти видах

З 9 по 22 січня 2020 року в Лозанні (Швейцарія) зберуться найсильніші юні представники зимових видів спорту зі всією Планети, які візьмуть участь у ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх. На найпрестижнішому молодіжному форумі Україну представлятимуть 39 спортсменів, які змагатимуться у 12 з 16 можливих дисциплін. Як повідомляє Національний Олімпійський комітет України, українці представлені у біатлоні, лижному двоборстві, хокеї 3х3, санному спорті, фігурному катанні, шорт-треці, стрибках на лижах, скелетоні, фристайлі, гірськолижному спорті, лижних гонках та сноубордингу.

Склад юнацької Олімпійської збірної України на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2020 року

Біатлон:

Жуковська Вікторія (м. Київ) - спринт 6 км; індивідуальна гонка 10 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета

Продан Тетяна (Сумська обл.) - спринт 6 км; індивідуальна гонка 10 км; одиночна змішана стафета; змішана естафета

Скрипко Ганна (Чернігівська обл.) - спринт 6 км; індивідуальна гонка 10 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета

Скрябіна Дар'я (м. Київ) спринт 6 км; індивідуальна гонка 10 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета

Кінаш Степан (Харківська обл.) - спринт 7,5 км; індивідуальна гонка 12,5 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета

Козак Марк (Чернігівська обл.) - спринт 7,5 км; індивідуальна гонка 12,5 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета

Кришталь Сергій ( Київська обл.) - спринт 7,5 км; індивідуальна гонка 12,5 км; одиночна змішана естафета; змішана естафета

Мандзин Віталій (Тернопільська обл.) - спринт 7,5 км; індивідуальна гонка 12,5 км; одиночна емішана естафета; змішана естафета

Гірськолижний спорт:

Шепіленко Катерина ( Львівська обл.) – комбінація, супер‐гігант, слалом‐гігант, слалом

Філяк Тарас (Івано‐Франківська обл.) - комбінація, супер‐гігант, слалом‐гігант, слалом

Лижні гонки:

Компанієць Анастасія (Сумська обл.) - скікрос, гонка клас.ст, гонка віл.ст.

Нікон Анастасія (Сумська обл.) - скікрос, гонка клас.ст, гонка віл.ст.

Аксюта Володимир (Чернігівська обл.) - скікрос, гонка клас.ст, гонка віл.ст.

Лісогор Олександр (Чернігівська обл.) - скікрос, гонка клас.ст, гонка віл.ст.

Лижне двоборство:

Пилипчук Андрій ( Тернопільська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання зі стрибків на лижах з трампліна, командні змагання з північних лижних, дисциплін (вільний стиль)

Ящук Валентин ( Тернопільська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання зі стрибків на лижах з трампліна, командні змагання з північних лижних, дисциплін (вільний стиль)

Санний спорт

Антонюк Надія ( Львівська обл.) - двомісні

Мох Олександра ( Львівська обл.) - двомісні

Туницька Юліана (Тернопільська обл.) - одномісні

Бабура Богдан (Тернопільська обл.) - двомісні

Микиєвич Вадим ( Львівська обл.) - двомісні

Пилипів Олег‐Роман (Львівська обл.) - одномісні

Скелетон:

Дмитрієва Лансія (Дніпропетровська обл.) – одномісні

Стрибки на лижах з трампліну:

Герасим'юк Віталіна (Тернопільська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання, командні змагання з північних лижних дисциплін (вільний стиль)

Пилипчук Тетяна (Тернопільська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання, командні змагання з північних лижних дисциплін (вільний стиль)

Корчук Антон (Івано‐Франківська обл.) - індивідуальні змагання, командні змагання, командні змагання з північних лижних дисциплін (вільний стиль)

Янюк Юрій - індивідуальні змагання, командні змагання, командні змагання з північних лижних дисциплін (вільний стиль)

Сноубордінг:

Мальований Іван (м. Київ) – сноубордкрос

Фігурне катання:

Кокура Андрій ( м. Київ) - одиночне катання

Нестерова Софія (Дніпропетровська обл.) - парне катання

Даренський Артем (Дніпропетровська обл.) - парне катання

Чернявська Анна (Харківська обл.) - танці на льоду

Муратов Олег (Харківська обл.) - танці на льоду

Фристайл:

Коваленко Орест (Рівненська обл.) - слоупстайл, біг‐ейр

Хокей на льоду 3х3

Любинець Поліна (Дніпропетровська обл.)

Пасько Денис (Дніпропетровська обл.)

Трошкин Володимир ( Київська обл.)

Шорт-трек:

Зарванська Тетяна (Харківська обл.) - 500 м; 1000 м; змішана естафета

Федоренко Данило ( Харківська обл.) - 500 м; 1000 м; змішана естафета