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    Пресконференція Шевченка перед грою з Австрією на Євро. Відеотрансляція

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    Пресконференція Шевченка перед грою з Австрією на Євро. Відеотрансляція
    Графіка: УАФ

    Збірна України завершає підготовку до матчу третього туру групового турніру

    Національній команді України для виходу в 1/8 фіналу чемпіонату Європи потрібно не програти в останньому матчі групи австрійцям. Після перемоги над Північною Македонією команда день відновлювалася, потім розпочала підготовку да гри 21 червня.

    Об 11:00 збірна Андрія Шевченка провела тренування. В Бухаресті, де команда базується, йдуть дощі, але поле знаходиться в нормальному стані.

    Перед матчем з австрійцями головний тренер проведе прес-конференцію. Журналісти на ній не зможуть бути присутніми фізично, проте зможуть поставити запитання через електронний канал зв’язку. Початок пресконференції – о 15:15.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Пресконференція Шевченка перед грою з Австрією на Євро. Відеотрансляція