Друга команда світу опинилася на межі вильоту з Євро

Збірна Ховатії задовольнилася нічиєю в матчі з національною командою Чехії

Срібний призер останнього чемпіонату світу збірна Хорватії здобула перше очко на чемпіонаті Європи з футболу. В матчі другого туру вона зустрічалася з Чехією і врятувалася від поразки в другому таймі.

Матч відбувся на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго і завершився внічию – 1:1.

Рахунок у матчі на 36-й хвилині відкрила збірна Чехії. Гол забив Патрік Шик, який реалізував пенальті. 11-метровий у ворота Хорватії був призначений за фол Деяна Ловрен. Збірна Хорватії зрівняла рахунок на 47-й хвилині. Автором голу став півзахисник Іван Перішич.

В групі D, крім хорватів і чехів, виступають національні команди Англії і Шотландії.

Збірна Хорватії поступилася в першому турі англійцям – 0:1.

Лідирує в групі команда Чехії. У неї чотири очка. У Хорватії – одне очко. В останньому турі вона зустрінеться з Шотландією. Для виходу в плей-оф їй потрібна в цій зустрічі тільки перемога.