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    Друга команда світу опинилася на межі вильоту з Євро

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    Друга команда світу опинилася на межі вильоту з Євро
    Фото з відкритих джерел

    Збірна Ховатії задовольнилася нічиєю в матчі з національною командою Чехії

    Срібний призер останнього чемпіонату світу збірна Хорватії здобула перше очко на чемпіонаті Європи з футболу. В матчі другого туру вона зустрічалася з Чехією і врятувалася від поразки в другому таймі.

    Матч відбувся на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго і завершився внічию – 1:1.

    Рахунок у матчі на 36-й хвилині відкрила збірна Чехії. Гол забив Патрік Шик, який реалізував пенальті. 11-метровий у ворота Хорватії був призначений за фол Деяна Ловрен. Збірна Хорватії зрівняла рахунок на 47-й хвилині. Автором голу став півзахисник Іван Перішич.

    В групі D, крім хорватів і чехів, виступають національні команди Англії і Шотландії.

    Збірна Хорватії поступилася в першому турі англійцям – 0:1.

    Лідирує в групі команда Чехії. У неї чотири очка. У Хорватії – одне очко. В останньому турі вона зустрінеться з Шотландією. Для виходу в плей-оф їй потрібна в цій зустрічі тільки перемога.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Друга команда світу опинилася на межі вильоту з Євро