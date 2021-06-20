Україно-молдовський боєць UFC розбив голову сепаратисту з «Оплоту», який втік до Росії (відео)

Співак у другому поєдинку шоу змішаних єдиноборств переміг Олійника

26-річний україно-молдовський важкоатлет UFC Сергій Співак здобув перемогу над росіянином 43-річним Олексієм Олійником. Поєдинок пройшов у Лас-Вегасі.

Під час бою обидва бійця відверто втомилися, особливо це стосується Олійника. Співак йому розбив голову і, хоч і втомився, але довів бій до перемоги.

Співак переміг рішенням суддів. Олійник зазнав третьої поразки поспіль.

Співак мешкає в Кишиневі, а кар’єру розпочинав в Україні.

Олійник – представник харківського клубу «Оплот». Після анексії Криму і розв’язування Росією війни на Донбасі прийняв громадянство РФ. Йому заборонений в’їзд в Україну.