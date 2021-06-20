Україно-молдовський боєць UFC розбив голову сепаратисту з «Оплоту», який втік до Росії (відео)
Співак у другому поєдинку шоу змішаних єдиноборств переміг Олійника
26-річний україно-молдовський важкоатлет UFC Сергій Співак здобув перемогу над росіянином 43-річним Олексієм Олійником. Поєдинок пройшов у Лас-Вегасі.
Під час бою обидва бійця відверто втомилися, особливо це стосується Олійника. Співак йому розбив голову і, хоч і втомився, але довів бій до перемоги.
Співак переміг рішенням суддів. Олійник зазнав третьої поразки поспіль.
Співак мешкає в Кишиневі, а кар’єру розпочинав в Україні.
Олійник – представник харківського клубу «Оплот». Після анексії Криму і розв’язування Росією війни на Донбасі прийняв громадянство РФ. Йому заборонений в’їзд в Україну.
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