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    Україно-молдовський боєць UFC розбив голову сепаратисту з «Оплоту», який втік до Росії (відео)

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    Сергій Співак виграв третій поєдинок поспіль - Україно-молдовський боєць UFC розбив голову сепаратисту з «Оплоту», який втік до Росії (відео)
    Сергій Співак виграв третій поєдинок поспіль
    Фото з відкритих джерел

    Співак у другому поєдинку шоу змішаних єдиноборств переміг Олійника

    26-річний україно-молдовський важкоатлет UFC Сергій Співак здобув перемогу над росіянином 43-річним Олексієм Олійником. Поєдинок пройшов у Лас-Вегасі.

    Під час бою обидва бійця відверто втомилися, особливо це стосується Олійника. Співак йому розбив голову і, хоч і втомився, але довів бій до перемоги.

    Співак переміг рішенням суддів. Олійник зазнав третьої поразки поспіль.

    Співак мешкає в Кишиневі, а кар’єру розпочинав в Україні.

    Олійник – представник харківського клубу «Оплот». Після анексії Криму і розв’язування Росією війни на Донбасі прийняв громадянство РФ. Йому заборонений в’їзд в Україну.

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    Теги: ММА Алєксєй Олійник
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    Україно-молдовський боєць UFC розбив голову сепаратисту з «Оплоту», який втік до Росії (відео)